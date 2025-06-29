Трамп объяснил желание присоединить Канаду к США

Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще верит в необходимость присоединения Канады к Соединенным Штатам. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер отметил, что любит Канаду, и ему видится правильным ее нахождение в составе США в качестве 51-го штата. Целесообразность такого сценария Трамп объяснил тем, что Оттава напрямую зависит от Вашингтона, тогда как обратная зависимость отсутствует.

В прошлый раз о своей приверженности идее присоединения Канады к США Трамп высказывался в марте. По его мнению, «это был бы прекрасный штат», а налоги для жителей Канады в таком случае снизились бы в два раза. В обоснование такой позиции американский президент указал, что Штаты не могут и дальше защищать страну, которая не тратит собственные средства на армию.