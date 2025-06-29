В 2025 году Германия заказала СПГ из России на 2 млрд евро

Германская госкомпания SEFE заказала около 50 партий сжиженного природного газа на 2025 год у российского "Новатэка", сообщила телерадиокомпания SWR. Левые политики и экоактивисты потребовали запретить СПГ из России.

Германская государственная энергетическая компания SEFE заказала около 50 партий сжиженного природного газа (СПГ) на 2025 год у российского "Новатэка". Общая сумма поставок оценивается примерно в 2 млрд евро, сообщила немецкая телерадиокомпания SWRв пятницу, 27 июня.

Левая партия и экоактивисты - против СПГ из России

Журналисты ссылаются на данные правительства ФРГ, переданные в ответ на парламентский запрос оппозиционной Левой партии. Как пишет SWR, морские танкеры-газовозы выходят из порта Сабетта на Ямале, откуда доставляют СПГ в Дюнкерк, Зебрюгге, Бильбао. Там газ разжижают и подают в газотранспортную систему ЕС, по которой он доходит до Германии.

Депутат бундестага от Левой партии Кристиан Гёрке (Christian Görke) назвал поставки СПГ из России "чумой и холерой, фактически лицензией на печатание денег для военно-промышленного комплекса России". Законодатель призвал ввести санкции и запретить поставки российского СПГ в Европу.

"SEFE вносит значительный вклад в растущие доходы России от торговли СПГ, которая перекачивает больше денег в российскую военную казну, чем Украина получает в виде гуманитарной помощи", - сказали SWR в немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe. Там также призвали запретить российский СПГ.

Поставщик СПГ почти не платит налогов в РФ

Проект "Ямал СПГ", откуда в Европу поступает российский СПГ, - совместное предприятие "Новатэка" (50,1%), французского концерна TotalEnergies (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и китайского Фонда Шелкового пути (9,9%). Это международный консорциум, где иностранцам принадлежит почти половина акций и, соответственно, прибыли.

Власти РФ дали проекту обширные налоговые льготы: нулевую экспортную пошлину и нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых. Таким образом "Ямал СПГ" почти не платит налогов в России, отмечал ранее экономический обозреватель DW Андрей Гурков.

"Хотя "Новатэк" не является российской госкомпанией, контрольный пакет акций принадлежит связанному с Путиным олигарху Тимченко, который был с Путиным в КГБ", - сказал SWR бывший газовый трейдер из России на условиях анонимности. По данным российского Forbes на сентябрь 2024 года, 24,6% в компании принадлежали Леониду Михельсону, 23,5% - Геннадию Тимченко.

SEFE - бывшая дочка "Газпрома"

"SEFE закупает российский СПГ исключительно в рамках действующего, не подлежащего расторжению старого контракта", - объяснила компания в ответ на запрос SWR. Там допустили, что могут прекратить импорт в случае введения запрета на уровне ЕС.

Компания SEFE (Securing Energy For Europe) - бывшая Gazprom Germania, немецкий дочерний холдинг российского "Газпрома". В ноябре 2022 года фирма была национализирована властями ФРГ. Тогда Москва ввела против нее санкции. Но, чтобы не срывать поставки газа, власти РФ сделали исключение и разрешили экспорт до 2040 года.

17 июня 2025 года Еврокомиссия представила план полного отказа от российского газа, в том числе СПГ, до конца 2027 года. Заместить долю РФ на рынке должен газ из Катара, США и стран Северной Африки.