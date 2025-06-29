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В Азербайджане призвали сжечь посольство России 0 754

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
В Азербайджане призвали сжечь посольство России

Азербайджанский корреспондент Мюхтарлы призвал сжечь посольство России.

На фоне громкого уголовного дела межэтнической банды в Свердловской области, обвиняемой в заказных убийствах, азербайджанский корреспондент Афган Мюхтарлы призвал сжечь посольство России. Об этом он написал на странице в Facebook.

В своем заявлении он обратился к гражданам, заявив, что якобы пятеро соотечественников погибли по вине Москвы, а российские посольство в Азербайджане все еще «не сожжено». «Уважающие себя люди не оставили бы камень на камне в том посольстве», — сказано в сообщении.

В Telegram-канале «Осташко! Важное» поясняется, что корреспондент из Азербайджана все «переврал», так как из-за полицейских рейдов в России не выжил только один человек. При этом недавно азербайджанская сторона заявила, что в ходе мероприятий в российском городе погибли два гражданина. Помимо этого, несколько людей были ранены. Помимо этого, в сообщении канала сказано, что обвиняемые — этнические азербайджанцы, которые много лет проживают в России.

«Показательно, что для подобных "активистов" убийцы и криминальные элементы, десятилетиями проживающие в России, все еще считаются "соотечественниками"», — указано в посте канала. Также там делают вывод о том, что даже сегодня отсутствует «реальная интеграция» и ассимиляция в общество России, а диаспоры все еще продолжают жить обособленно.

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