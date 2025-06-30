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Иран косвенно пригрозил смертью Трампу 0 324

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
Deutsche Welle
Иран косвенно пригрозил смертью Трампу
ФОТО: пресс-фото

Влиятельный иранский аятолла напомнил Трампу, что угрозы против верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи караются смертью. Ранее Трамп назвал Хаменеи легкой мишенью, но сказал, что США пока не будут убивать его, пишет DW.

Иран косвенно пригрозил президенту США Дональду Трампу смертью, но в то же время выразил готовность к переговорам. Иранский аятолла Насер Макарем Ширази в своем религиозном разъяснении в воскресенье, 29 июня, указал, что, по нормам ислама, угрозы в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи караются смертью. Ранее Трамп заявил, что Хаменеи является "легкой мишенью", но добавил: "Мы не собираемся его убивать, по крайней мере пока".

Аятолла Макарем Ширази, один из влиятельнейших клириков Ирана, отвечая на вопрос верующего о Трампе, сказал: "Лица или режимы, которые совершают нападки на исламское правление или угрожают его религиозным лидерам, или даже действуют против них, считаются "мохареб" (врагами Аллаха/воюющими против Аллаха)". Поэтому, подчеркнул он, мусульмане обязаны привлекать этих "врагов" к ответственности. Ширази, однако, лишь разъяснял исламские принципы, не называя Трампа напрямую.

Готовность Ирана к переговорам

Между тем замглавы МИД Ирана выразил готовность возобновить переговоры с США по его ядерной программе при условии, что Вашингтон откажется от дальнейших нападений. Если США хотят возобновить дипломатические переговоры, то им следует исключить дальнейшие нападения на Иран, заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. По его словам, администрация Трампа через посредников сообщила Тегерану о готовности вернуться к переговорам, но при этом "не заняла четкой позиции по очень важному вопросу" о дальнейших атаках.

Тахт-Раванчи подчеркнул, что Иран будет настаивать на праве обогащать уран в мирных целях, и отверг обвинения в том, что его страна тайно работает над созданием ядерной бомбы. Он отметил, что Иран был "лишен доступа к ядерным материалам" для своей исследовательской программы. "Можно обсуждать уровень обогащения урана, можно обсуждать мощность, но говорить: "вы не имеете права на обогащение вообще, а если не согласитесь, мы вас разбомбим", - это закон джунглей", - подчеркнул замминистра иностранных дел Ирана.

В июне Трамп распорядился нанести удары по иранским ядерным объектам. Позднее, на саммите НАТО, он объявил о планах новых переговоров с Ираном, но не сообщил каких-либо подробностей. На вопрос о том, готов ли он снова нанести удары по ядерным объектам Ирана, если вновь возникнут опасения по поводу обогащения урана в этой стране, Трамп в пятницу, 27 июня, сказал: "Конечно, без вопросов, абсолютно". Он подчеркнул, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Трамп также утверждал, что последние атаки отбросили иранскую ядерную программу на годы назад.

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#иран #дональд трамп
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