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Посты Трампа в соцсетях объяснили нарциссизмом 0 322

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Посты Трампа в соцсетях объяснили нарциссизмом
ФОТО: Global Look Press

Aftenposten: посты Трампа в соцсетях дают представление о его нарциссизме.

Посты президента США Дональда Трампа в соцсетях дают представление о его нарциссизме. Так заявления главы Белого дома объяснил эксперт по США организации Civitia Эрик Лекке, сообщает норвежское издание Aftenposten.

Отмечается, что после публикации некоторыми американскими СМИ неопубликованного отчета Пентагона, который противоречил словам президента США об уничтожении ядерных объектов Ирана, американский лидер был недоволен и подверг издания жесткой критике в посте в соцсети Truth Social, призвав уволить их сотрудников.

По мнению Лекке, такая реакция свидетельствует о подрыве демократии в США и «характеризует авторитарное общество». «Трамп делится тем, что у него на уме. Здесь мы видим стремление Трампа привлечь внимание и быть в каждом инфоповоде», — подчеркнул он.

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