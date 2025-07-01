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Литовские полицейские и пограничники спешат на помощь латышским коллегам 0 387

В мире
Дата публикации: 01.07.2025
LETA
Литовские полицейские и пограничники спешат на помощь латышским коллегам

Литва направит своих полицейских и пограничников в Латвию, чтобы помочь ей бороться с нелегальной миграцией, сообщило во вторник Министерство внутренних дел (МВД).

По поручению министра внутренних дел Владислава Кондратовича, в целях усиления борьбы с вторичной нелегальной миграцией, организованной белорусским режимом, в Латвию по просьбе этой страны направлены сотрудники полиции и Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

По данным МВД, восемь литовских полицейских уже приступили к службе в Латвии. В ближайшее время литовские пограничники также начнут помогать Государственной пограничной охране Латвии. Точное их количество пока неизвестно.

СОГГЛ неоднократно сообщала, что Литва сталкивается с так называемой вторичной миграцией, когда иностранцы, незаконно проникшие в Латвию из Беларуси, отправляются в Западную Европу через Литву и Польшу.

В первой половине этого года было задержано 352 таких нелегальных мигранта.

"Следует отметить, что для многих иностранцев, которые пытаются нелегально пересечь внешнюю границу Евросоюза (ЕС), Литва не является страной их цели - большинство мигрантов хотят попасть в страны Западной Европы. Инструментализированный миграционный кризис, с которым Литва столкнулась в 2021 году, находится под контролем, однако продолжающаяся гибридная атака белорусского режима является признанной угрозой внутренней безопасности всего Евросоюза, поэтому мы должны проявить солидарность и действовать решительно", - сказал министр.

Наплыв мигрантов в страны Восточной Европы из Беларуси начался в 2021 году, и Запад обвиняет в его организации минский режим.

В общей сложности за это время литовские пограничники пресекли 23,8 тыс. попыток незаконного проникновения в страну, при этом незаконно пересечь границу Литвы пытались одни и те же лица.

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#литва #граница #нелегалы
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