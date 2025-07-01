Трамп намекнул, что Илону Маску пора закрывать свой бизнес и возвращаться в ЮАР

Комментарий Трампа прозвучал после того, как Маск — самый богатый человек в мире — вновь раскритиковал масштабный законопроект Трампа о снижении налогов и увеличении госрасходов, пообещав добиться отставки тех законодателей, которые поддержали его, несмотря на прежние обещания сократить траты.

«Илон, возможно, получил больше субсидий, чем кто-либо в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы свернуть бизнес и вернуться домой в ЮАР. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей — и наша страна сэкономила бы СОСТОЯНИЕ. Возможно, стоит поручить DOGE серьезно заняться этим вопросом? ЭТО ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ!!!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В ответ на это Маск написал на своей платформе X: «Я буквально говорю — СОКРАТИТЕ ВСЕ. Прямо сейчас».

Ранее Трамп уже угрожал прекратить государственные субсидии и контракты для Маска, когда их отношения окончательно испортились в начале июня на фоне спора по законопроекту. По оценкам независимых аналитиков, этот законопроект увеличит госдолг США примерно на 3 триллиона долларов.

Бизнес-империя Маска включает ракетную компанию и правительственного подрядчика SpaceX, которая имеет контракты с федеральными властями на сумму около 22 миллиардов долларов, а также ее спутниковое подразделение Starlink.

Конфликт с Трампом вызвал колебания акций Tesla — 5 июня компания потеряла около 150 миллиардов долларов рыночной капитализации, что стало самым крупным падением за один день в ее истории, хотя позже курс восстановился. Во вторник акции Tesla, торгуемые во Франкфурте, упали на 5%.

После нескольких недель молчания на фоне конфликта с Трампом, Маск в субботу вновь вмешался в дискуссию, когда Сенат начал рассматривать законопроект, назвав его в X «совершенно безумным и разрушительным». В понедельник он заявил, что законодатели, которые шли на выборы под лозунгами сокращения расходов, а затем поддержали этот закон, «должны опустить головы от стыда!»

«И если последнее, что я сделаю на этой Земле — это лишу их победы на праймериз в следующем году, — пусть так и будет», — добавил Маск.

Он также вновь призвал создать новую политическую партию, заявив, что масштабные траты по законопроекту свидетельствуют о том, что «мы живем в однопартийной стране — в СВИНСКОЙ ПАРТИИ!»

Критика Маска стала резким разворотом, учитывая, что ранее он вложил почти 300 миллионов долларов в предвыборную кампанию Трампа и возглавлял спорную инициативу DOGE по сокращению расходов в его администрации. Маск утверждает, что новый законопроект значительно увеличит национальный долг и сведет на нет ту экономию, которую он якобы обеспечил благодаря DOGE.

Илон Маск недавно запустил свой самый многообещающий бизнес. Но не слишком удачно. Езда по встречке, высадка пассажира посреди шоссе, внезапные торможения: роботакси от Маска пока не на высоте.