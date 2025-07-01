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Трамп призвал DOGE проверить Маска 0 476

В мире
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Трамп призвал DOGE проверить Маска
ФОТО: Global Look Press

Трамп: DOGE следует проверить бизнес Маска.

Департаменту государственной эффективности США (DOGE) следует проверить бизнес миллиардера Илона Маска, ранее возглавлявшего это ведомство. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

С таким заявлением американский лидер выступил на фоне критики миллиардера в адрес законопроекта о расходах и налогах. По словам Трампа, без организованных под руководством Маска «запусков ракет, спутников или производства электромобилей» США смогли бы сэкономить состояние.

«Может быть, DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это? Большие деньги, которые нужно сэкономить!» — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что без субсидий Маску следует «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».

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