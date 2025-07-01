Украина стала ближе с Азербайджаном на фоне его конфликта с Россией

Зеленский поддержал Алиева на фоне напряженности в отношениях с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал в ходе телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева на фоне напряженности в отношениях с Россией. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности. Также выразил четкую поддержку со стороны Украины», — подчеркнул он.

Зеленский в ходе разговора обвинил Россию в якобы угрозах Азербайджану и гражданам страны. Он также потребовал расследования всех обстоятельств задержаний азербайджанских граждан в Екатеринбурге. Также политики обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, энергетике и гуманитарной сфере.

Ранее посол Азербайджана Рахман Мустафаев вручил России ноту протеста во время своего последнего визита в МИД РФ. Сообщается также, что нота вручена «в связи с серьезным нарушением закона в Екатеринбурге».