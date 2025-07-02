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Европарламент может проголосовать на следующей неделе по вопросу о смещении фон дер Ляйен 1 658

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
Euronews
Европарламент может проголосовать на следующей неделе по вопросу о смещении фон дер Ляйен
ФОТО: twitter

Пока проверяются подписи 10% законодателей, поданных в поддержку идеи организовать вотум о недоверии, румынский ультраправый депутат не скрывает, что его инициатива обречена на провал, поскольку глава ЕК опирается на уверенное большинство. Тем не менее, сам факт процедуры – абсолютная премьера.

На следующей неделе в Европейском парламенте пройдут дебаты и голосование по "вотуму недоверия" против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и её Коллегии комиссаров – "правительства" ЕС.

Румынский ультраправый евродепутат Георге Пиперя, представляющий партию "Альянс за союз румын" (AUR), утверждает, что собрал 73 подписи за своё предложение – на одну больше, чем требуется для запуска процедуры.

По данным офиса Пиперя, 32 члена его фракции, Европейских консерваторов и реформистов (ECR), поддержали запрос. Остальные подписи поступили от ультраправых групп "Патриоты за Европу" (6), "Европа суверенных наций" (26), а также от независимых евродепутатов.

Подписи евродепутатов сейчас проверяются и утверждаются службами парламента, согласно внутренним источникам.

Как только процесс проверки будет завершён, председатель Роберта Метсола официально сообщит евродепутатам о выдвижении вотума недоверия.

Пленарные дебаты по просьбе об отставке исполнительной власти должны быть назначены не позднее чем через 24 часа после объявления, а голосование по этому вопросу должно состояться не позднее чем через 48 часов после начала дебатов.

Парламентские источники сообщили Euronews, что дебаты могут состояться во вторник, 8 июля, а голосование – в четверг, 10 июля, при условии, что спикер ЕП Метсола объявит об этом до конца этой недели.

При этом любой подписавшийся евродепутат может в любой момент отозвать свою поддержку предложения свергнуть фон дер Ляйен. Если минимальный порог в 10% процентов от общего числа законодателей больше не соблюдается, процесс останавливается.

Для того чтобы вотум о недоверии был принят, необходимо, чтобы его поддержали не менее двух третей присутствующих на заседании депутатов.

Урсула фон дер Ляйен вряд ли уйдёт

У этого конкретного предложения очень мало шансов быть одобренным, что признал в интервью Euronews даже евродепутат, предложивший его.

"Вотум не пройдёт, я уверен в этом, потому что большинство по-прежнему за фон дер Ляйен. И даже если в этом большинстве будет много недовольных, на данный момент они не отправят её в отставку", – сказал Пиперя.

Однако румынский евродепутат надеется, что эта инициатива может "открыть ящик Пандоры", поощряя дальнейшие подобные инициативы в ближайшие месяцы. "Важно, чтобы у нас был этот демократический процесс, чтобы заставить провести подобные дебаты. Даже если моё предложение не увенчается успехом, в будущем, вероятно, появятся другие, которым повезёт больше", – сказал он.

Вотум о недоверии основывается на трёх основных "обвинениях", первое из которых касается текстовых сообщений, которыми обменивались глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла во время переговоров по вакцинам против COVID-19.

"Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия должна раскрыть эти SMS [...] Еврокомиссия запрос отклонила. Речь идёт о разделении властей в демократическом обществе: если вы не можете принять решение суда, это означает нарушение принципа верховенства закона", – утверждает Пиперя.

Среди других пунктов – предполагаемое нецелевое расходование средств, выделенных на постковидное восстановление, и предполагаемая попытка Еврокомиссии продвигать свою "зелёную" политику путём финансирования НПО для лоббирования интересов евродепутатов, что отрицается Комиссией.

Еврокомиссия уже пять раз сталкивалась с предложениями сместить председателя, однако до сих пор официальные вотумы о недоверии ни разу не выносились.

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#еврокомиссия #урсула фон дер ляйен
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(1)
  • Д
    Дед
    2-го июля

    Давно пора! Хотя придет такая же!

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