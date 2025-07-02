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Кабмин Литвы опять отложил обязанность знания литовского языка украинцами 0 371

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
BNS
Кабмин Литвы опять отложил обязанность знания литовского языка украинцами
ФОТО: pixabay

Литовское правительство в среду во второй раз взяло паузу, принимая решение о предложении отложить еще на год требование, чтобы украинцы, получившие убежище в Литве, уже знали литовский язык при трудоустройстве.

«Вопрос отложен в рабочем порядке из-за технических деталей, которые необходимо доработать», — говорится в ответе Министерства культуры агентству BNS.

Министерства культуры, Социальной защиты и труда, Внутренних дел, Государственная комиссия по литовскому языку и Государственная инспекция по языку высказались против этого проекта. Министерство юстиции также выступило с замечаниями.

Министр культуры Шарунас Бирутис ранее заявил BNS, что отсрочка не совсем оправдана. По его словам, государственные ведомства «должны мобилизоваться» и создать возможности для украинцев изучать литовский язык и проходить квалификационные требования.

Согласно проекту, подготовленному Министерством иностранных дел, требование не распространяется на иностранцев в течение четырех лет после предоставления временной защиты в Литве.

«Мы намерены вернуться к этому вопросу в ближайшем будущем, когда получим от Министерства культуры улучшенную версию», — сообщили BNS в министерстве.

После того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну в Украине, временная защита была предоставлена ​​лицам, покинувшим Украину, по решению правительства Литвы сроком на год. Она продлевается ежегодно.

Тогда же были внесены изменения в Описание порядка установления и применения категорий владения государственным языком, согласно которым категории владения государственным языком при трудоустройстве иностранцев, которым предоставлена ​​временная защита в Литве, не применяются в течение двух лет после предоставления временной защиты.

В начале 2024 года этот документ был изменен, и теперь в нем указан уже трехлетний срок.

Как сообщает министерство, возникают практические проблемы с возможностями изучения литовского языка и сдачи государственных экзаменов.

Чтобы иностранец получил подтверждающий владение литовским языком сертификат, он должен сдать экзамен по государственному языку.

Например, в прошлом году в Доме национальных общин язык изучали 890 человек, из которых около 90% были гражданами Украины, но государственные экзамены сдали только 118 человек, окончивших курсы.

«Примечательно, что Государственная инспекция по языку при проверке наличия у работников необходимого уровня владения государственным языком проверяет не факт владения языком, а документ, его подтверждающий. Это означает, что даже иностранец, окончивший языковые курсы, выучивший язык, но не сдавший соответствующий экзамен и не имеющий сертификата (...), должен быть наказан инспекцией», — утверждает Министерство образования, науки и спорта.

Изначально министерство хотело установить окончательный срок действия исключения — конец 2028 года, но отказалось от этой идеи после комментариев ведомств.

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#украинские беженцы #литва #украинский язык
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