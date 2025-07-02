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Сенат США одобрил «большой и прекрасный» законопроект Трампа 0 494

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
Deutsche Welle
Сенат США одобрил «большой и прекрасный» законопроект Трампа

Несмотря на большинство республиканцев в Сенате, голоса распределились 50 на 50. Поддержка "большого и прекрасного закона" Дональда Трампа, стала возможна благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет DW.

Сенат США во вторник, 1 июля, одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о налоговых льготах и сокращении государственных расходов. Заседание продолжалось более суток. Несмотря на большинство республиканцев в Сенате, голоса сенаторов распределились 50 на 50. Поддержка "большого и прекрасного закона" Трампа, стала возможна благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.

Три сенатора-республиканца Том Тиллис из Северной Каролины, Сьюзан Коллинз из штата Мэн и Рэнд Пол из Кентукки присоединились к демократам и проголосовали против налогово-бюджетного пакета, предложенного главой Белого дома.

В процессе прений сенаторы внесли в закон ряд поправок, поэтому теперь его должна повторно утвердить Палата представителей Конгресса США. Как сообщает агентство Reuters, дебаты и голосование запланированы на 2 июля. Дональд Трамп стремится подписать закон ко Дню независимости, который отмечается в пятницу, 4 июля. На решение Сената Трамп отреагировал лаконичным "Вау", пишет агентство AFP. В это время он посещал новый центр для депортации в болотах Эверглейдс во Флориде, который получил название "аллигаторовый Алькатрас".

Сокращение соцрасходов, увеличение военных трат

В проекте закона Трампа, в числе прочего, предусмотрено продление налоговых льгот, введенных еще в первый президентский срок республиканца, увеличение финансирования иммиграционной службы и оборонной сферы, в частности выделение средств на разработку системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

В качестве компенсации предполагаются сокращения расходов на продовольственные программы и меры по защите климата, а также на программу Medicaid, помогающую оплачивать медрасходы малоимущим, инвалидам, детям из необеспеченных семей и другим социально незащищенным лицам. По оценкам Конгресса, в течение десяти лет потерять медзащиту по программе Medicaid могут около 12 млн человек.

Критика закона со стороны демократов и Маска

Лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер обвинил республиканцев в "предательстве американского народа" и в предоставлении "налогового подарка миллиардерам". Независимые бюджетные эксперты Конгресса утверждают, что в случае реализации бюджетного плана Трампа госдолг США может увеличиться за десять лет еще на 3,3 трлн долларов (2,8 трлн евро).

Налоговый закон также подвергся резкой критике со стороны экс-соратника Трампа Илона Маска. Миллиардер пообещал в следующем году свергнуть на праймериз тех конгрессменов, которые поддержат этот пакет. "Этим людям должно быть стыдно до глубины души", - написал Маск.

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