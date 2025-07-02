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Северная Корея отправит 30 тысяч солдат на войну против Украины: CNN узнал, когда 2 571

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
УНИАН
Северная Корея отправит 30 тысяч солдат на войну против Украины: CNN узнал, когда
ФОТО: пресс-фото

Как свидетельствуют спутниковые снимки, РФ уже начала перевозить северокорейских солдат на свою территорию.

Северная Корея утроит численность своих войск в составе российской армии, отправив дополнительно 25-30 тыс. солдат на войну против Украины.

Как сообщает CNN, со ссылкой на оценку украинской разведки, войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы, в дополнение к 11 тысячам, отправленным в ноябре 2024 года, которые помогли россиянам отбить наступление Украины на Курскую область.

По словам западных чиновников, около 4 тыс. из этих северокорейских солдат были убиты или ранены в ходе развертывания, однако с тех пор сотрудничество Пхеньяна с Москвой расцвело.

В украинской оценке говорится, что минобороны РФ способно предоставить "необходимое оборудование, оружие и боеприпасы" с целью "дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения". В документе добавляется, что "существует большая вероятность, что северокорейские солдаты усилят российские войска в ходе нового наступления.

CNN сообщил, что приготовления к новому развертыванию, включая прибытие корабля в российский порт, и грузовых самолетов в северокорейский аэропорт Сунан, были замечены на спутниковых снимках.

На спутниковом снимке, сделанном 18 мая 2025 года, показано судно, которое уже перевозило солдат из КНДР, пришвартованное в порту Дунай в РФ.

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#война рф и украины #северная корея
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  • Ч
    Чангл
    2-го июля

    Страшно?

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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го июля

    Кстати срок срочной службы для мужчин в армии Северной Кореи - 10 лет, для женщин 3 года. Это вам не 11 месяцев, как в Латвии и кто с кем воевать собрался?

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