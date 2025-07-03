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«Я буду ломать этот режим», -Сергей Тихановский отодвигает жену от политики 1 762

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Пан Тихоновский преисполнен энергии.

Пан Тихоновский преисполнен энергии.

"Чтобы вы вернулись в Беларусь и там были настоящие, честные, демократические выборы".

Сергей и Светлана Тихановские приехали на митинг после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и министром иностранных дел Радославом Сикорским. Участники акции встретили их аплодисментами, скандируя: "Жыве Беларусь!" и "Верым, можам, пераможам!" Светлана призналась, что "мечтала об этом моменте пять лет".

В свою очередь Сергей Тихановский заявил, что за свое освобождение благодарен, прежде всего, белорусам: "Если бы не ваши усилия, никто не слушал бы мою супругу. Если бы никто не слушал мою супругу, Дональд Трамп даже не знал бы мою фамилию". Он высказал уверенность в том, что все белорусские политзаключенные вскоре выйдут на свободу. Это, как считает Тихановский, может произойти в обмен на снятие с Беларуси санкций, аналогичных тем, которые вскоре будут сняты с России.

"Приложим усилия, привлечем внимание, чтобы и все остальные политзаключенные вышли на свободу", - пообещал Сергей. Он анонсировал встречи с белорусами в разных городах Европы и признался, что у него много идей и планов. "Если вы в меня поверите, я обещаю сделать все, чтобы вы вернулись в Беларусь и там были настоящие, честные, демократические выборы", - заверил Сергей Тихановский.

На митинге в Варшаве выступили также представитель Объединенного переходного кабинета демсил Павел Латушко, спикер Координационного совета оппозиции Артем Брухан, активисты белорусской диаспоры, бывшие политзаключенные и белорусские добровольцы, воевавшие на стороне Украины.

По окончании митинга его участники разошлись не сразу - делились впечатлениями. "Я вижу человека, который нацелен на дальнейшую борьбу. Понятно, что это больше эмоциональная реакция после такого долгого отсутствия в социуме, но очень радует, что он действительно заряженный и энергичный. И что у людей такие хорошие чувства и эмоции", - сказал Юрий Кувшинов.

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(1)
  • A
    Aleks
    3-го июля

    Вот какое дело гражданам Израиля Тихановскому и его жене до Беларуси?!🔯😎

    20
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