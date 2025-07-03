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Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Путиным 1 425

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
Deutsche Welle
Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Путиным
ФОТО: dreamstime

Новая телефонная беседа президентов США и России состоится 3 июля. Это будет уже шестой публично известный звонок Трампа в Кремль после возвращения в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп намерен в четверг, 3 июля, провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Трамп в своей соцсети Truth Social.

В Москве подтвердили эту информацию. "Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - цитируют российские СМИ заявление Путина, сделанное во время посещения форума "Сильные идеи для нового времени".

Шестой звонок Трампа Путину

Это уже шестой публично известный телефонный разговор Дональда Трампа с Путиным после возвращения Трампа в Белый дом. Предыдущая бесела состоялась в середине июня, когда Путин предложил свою кандидатуру в качестве посредника в ближневосточном урегулировании. 1 июля телефонные переговоры с Путиным провел президент Франции Эмманюэль Макрон.

FT: Трамп и Зеленский созвонятся 4 июля

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют провести 4 июля телефонный разговор. Украинские чиновники в беседе с агентством AFP подтвердили, что в Киеве уже "идет подготовка" к этому звонку. До этого СМИ писали, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Трампом и Зеленским на фоне заморозки поставкок американского оружия Киеву.

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#путин #дональд трамп
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(1)
  • З
    Злой
    3-го июля

    Пока сша воюют с Россией, поставляя оружие зеле , никакой диалог невозможен.

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