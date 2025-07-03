В Германии увеличилось число зарегистрированных проституток

По статистике, на конец 2024 года в Германии было зарегистрировано более 32 тысяч секс-работниц и секс-работников, что на 5% выше предыдущего показателя. Незаконная проституция в этих данных не учитывается.

В 2024 году число зарегистрированных проституток в Германии выросло до 32 300 человек. По обнародованным в четверг, 3 июля, данным Федерального статистического ведомства (ФСВ) в Висбадене, рост за год составил 5,3 процента. Однако количество зарегистрированных проституток по-прежнему ниже уровня, зафиксированного до пандемии коронавируса: по данным статистики, в конце 2019 года в стране было 40 400 секс-работников и секс-работниц. При регистрации не нужно указывать пол, поэтому данных по этому вопросу нет.

Из данных за 2024 го следует, что 75 процентов зарегистрированных проституток - в возрасте от 21 до 44 лет; 22 процента - от 45 лет и старше, и только три процента - в возрасте от 18 до 20 лет. 5600 проституток имели немецкое гражданство, что соответствует 17 процентам. Тремя наиболее распространенными иностранными гражданствами были румынское (36 %), болгарское (11 %) и испанское (8 %).