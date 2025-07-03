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В Индонезии у острова Бали при крушении парома погибли люди 0 373

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
В Индонезии у острова Бали при крушении парома погибли люди
ФОТО: пресс-фото

В результате крушения парома у острова Бали в Индонезии в среду погибли по меньшей мере четыре человека, 38 числятся пропавшими без вести и 23 были спасены, сообщило в четверг Национальное агентство по поиску и спасению, пишет LETA со ссылкой на AFP и AP.

Паром затонул вечером в среду в Балийском проливе между островами Бали и Ява, следуя с основного индонезийского острова Ява на популярный среди туристов остров Бали.

Согласно списку, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. На пароме перевозились также 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

В четверг были спасены 23 человека и найдены четыре погибших, однако спасательные работы продолжаются. В поисках пропавших участвуют девять лодок, несмотря на двухметровые волны.

В Индонезии, в состав которой входят около 17 000 островов, нередко происходят кораблекрушения.

В марте у побережья Бали перевернулась лодка, в которой было 16 человек, в результате чего погибла гражданка Австралии и как минимум один пассажир получил ранения.

В 2018 году более 150 человек утонули, когда на острове Суматра в одном из самых глубоких озёр мира затонул паром.

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