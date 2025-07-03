В США сообщили о тайных визитах Байдена в Вашингтон из-за секретного проекта

Бывший президент США Джо Байден продолжает ездить в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в офисе политик работает над неизвестным проектом. Бывшие чиновники администрации Байдена сообщили, что экс-глава Белого дома работает над проектом уже несколько недель, однако чем именно он занят, неизвестно.

По данным издания, Байдену, как бывшему президенту, предоставляется офис в Вашингтоне на бесплатной основе.