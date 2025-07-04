Baltijas balss logotype

Трамп о разговоре с Путиным: прогресса нет 1 418

В мире
Дата публикации: 04.07.2025
Deutsche Welle
Трамп о разговоре с Путиным: прогресса нет
ФОТО: dreamstime

Президент США заявил, что "не в восторге" от беседы с российским лидером. Это - шестой официальный телефонный разговор политиков с января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не достиг прогресса в вопросе прекращения войны РФ в Украине. Глава Белого дома в четверг, 3 июля, пообщался с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Это был довольно долгий разговор, мы говорили о многих вещах, включая Иран, а также, как вы знаете, о войне с Украиной. И я не в восторге", - заявил американский лидер. "Я не достиг с ним (Путиным. - Ред.) никакого прогресса", - добавил Трамп.

Трамп о поставках Киеву: Мы даем оружие

Кроме того, американский лидер выступил с утверждением, что США продолжают поставки вооружений Киеву. "Мы даем оружие, мы работаем с ними (украинцами. - Ред.) и пытаемся им помочь", - заявил он.

"Знаете, Байден опустошил всю нашу страну, давая им оружие, а мы должны быть уверены, что у нас самих его достаточно", - резюмировал Трамп.

Кремль: Беседа продолжалась почти час

По версии Кремля, шестой официальный телефонный разговор Путина и Трампа с января продолжался 3 июля почти час.

Политики также обсудили ситуацию в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Речь о возможности личной встречи не шла, однако, по утверждению Ушакова, "эта идея витает в воздухе".

Предыдущая беседа состоялась в середине июня, когда Путин предложил свою кандидатуру в качестве посредника в ближневосточном урегулировании. По данным британской газеты Financial Times, 4 июля Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинские чиновники в беседе с агентством AFP подтвердили, что в Киеве уже "идет подготовка" к этому звонку.

Politico: Пентагон заморозил поставки Киеву

Газета Politico со ссылкой на три источника 1 июля сообщила, что Пентагон заморозил поставки Киеву ракет для систем ПВО Patriot, ракет Hellfire и других высокоточных артиллерийских боеприпасов из-за опасений, что запасы этих вооружений в США слишком малы. По данным издания, поставки этих вооружений были согласованы с Киевом еще администрацией Байдена.

Читайте нас также:
#путин #дональд трамп
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Ч
    Чангл
    4-го июля

    У страны бонкрота долг в 97%. И этот гигемон будет указывать как жить? Китай, Индия и Россия сотрут с лица земли его. Пора крестик снять и трусы одеть. Кончилась эпоха зелёных бумажек, пришло время зелёных человечек

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 193
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 163
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 270
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 285

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям
ЧП и криминал
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям 6
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 36
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 33
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 36
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 68
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 53
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям
ЧП и криминал
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям 6
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 36
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео