Девочки, которых удалось спасти из христианского лагеря.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с разрушительным наводнением в американском штате Техас, в результате которого погибли люди.
«Печальные новости о наводнении в Техасе, унесшем так много жизней. Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим от этой трагедии. Латвия выражает солидарность с Соединёнными Штатами в этот трудный момент», — написал Ринкевич в соцсети Х (Twitter).
Он также пожелал успехов спасательным операциям и выразил надежду на то, что пропавших людей удастся найти живыми.
Sad news of the floods in #Texas claiming so many lives.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 5, 2025
My deepest condolences to all affected by this tragedy. Latvia expresses solidarity with the United States at this difficult moment. I keep fingers crossed for successful rescue efforts of the missing people.
Много погибших
После катастрофического наводнения, затронувшего некоторые районы штата, власти обнаружили тела по меньшей мере 27 человек, в том числе девятерых детей, сообщил шериф округа Керр Ларри Л. Лейта. Он уточнил, что власти эвакуировали или спасли более 850 человек, в том числе восемь раненых.
По словам городского управляющего Керрвиллем Далтона Райса, поисково-спасательные работы продолжались весь вечер пятницы и всю ночь на субботу, при этом использовалось специализированное оборудование, включая вертолеты, для выявления источников тепла в затопленной зоне.
По словам Райса, поисковые группы проводят спасательные операции в «очень суровых условиях», снимая некоторых людей с деревьев и других возвышенностей.
Пропали 25 девочек
Среди пропавших без вести 25 девочек, которые отдыхали в летнем лагере в округе Керр, который стал эпицентром стихийного бедствия. Всего в этом лагере находились около 750 детей. По меньшей мере одна девочка погибла.
Все они отдыхали в частном христианском летнем лагере для девочек, расположенном недалеко от реки Гваделупе, уровень которой поднялся более чем на 6 метров менее чем за два часа.
Трамп молится
Администрация Трампа сотрудничает с государственными и местными чиновниками в Техасе после разрушительного наводнения, написал сегодня президент Дональд Трамп в социальных сетях.
Трамп сообщил, что министр внутренней безопасности Кристи Ноэм «скоро прибудет туда».
«Мелания и я молимся за все семьи, пострадавшие от этой ужасной трагедии. Наши храбрые спасатели на месте и делают то, что у них получается лучше всего. БОГ, БЛАГОСЛОВИ СЕМЬИ, И БОГ, БЛАГОСЛОВИ ТЕХАС», — написал президент в Truth Social.
В некоторых частях центрального Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков, что привело к многочисленным чрезвычайным ситуациям из-за внезапного наводнения.
Air rescue missions like this are being done in central Texas— TrendWire Alerts (@TrendwireAlerts) July 5, 2025
Devastating floods here in the Texas Hill Country
🙏 for those affected #Texas #flood #kerrville #alert #usa
The Guadalupe River Kerrville pic.twitter.com/86AUlFuTAN
Оставить комментарий(6)