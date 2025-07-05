Baltijas balss logotype

Ринкевич выразил соболезнования США: там из-за трагического наводнения пропали 25 девочек, 9 детей погибли 6 5203

В мире
Дата публикации: 05.07.2025
BB.LV
Девочки, которых удалось спасти из христианского лагеря.

Девочки, которых удалось спасти из христианского лагеря.

ФОТО: twitter

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с разрушительным наводнением в американском штате Техас, в результате которого погибли люди.

«Печальные новости о наводнении в Техасе, унесшем так много жизней. Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим от этой трагедии. Латвия выражает солидарность с Соединёнными Штатами в этот трудный момент», — написал Ринкевич в соцсети Х (Twitter).

Он также пожелал успехов спасательным операциям и выразил надежду на то, что пропавших людей удастся найти живыми.

Много погибших

После катастрофического наводнения, затронувшего некоторые районы штата, власти обнаружили тела по меньшей мере 27 человек, в том числе девятерых детей, сообщил шериф округа Керр Ларри Л. Лейта. Он уточнил, что власти эвакуировали или спасли более 850 человек, в том числе восемь раненых.

По словам городского управляющего Керрвиллем Далтона Райса, поисково-спасательные работы продолжались весь вечер пятницы и всю ночь на субботу, при этом использовалось специализированное оборудование, включая вертолеты, для выявления источников тепла в затопленной зоне.

По словам Райса, поисковые группы проводят спасательные операции в «очень суровых условиях», снимая некоторых людей с деревьев и других возвышенностей.

Пропали 25 девочек

Среди пропавших без вести 25 девочек, которые отдыхали в летнем лагере в округе Керр, который стал эпицентром стихийного бедствия. Всего в этом лагере находились около 750 детей. По меньшей мере одна девочка погибла.

GvHX09RXwAAqgye.jpeg

Все они отдыхали в частном христианском летнем лагере для девочек, расположенном недалеко от реки Гваделупе, уровень которой поднялся более чем на 6 метров менее чем за два часа.

Трамп молится

Администрация Трампа сотрудничает с государственными и местными чиновниками в Техасе после разрушительного наводнения, написал сегодня президент Дональд Трамп в социальных сетях.

Трамп сообщил, что министр внутренней безопасности Кристи Ноэм «скоро прибудет туда».

«Мелания и я молимся за все семьи, пострадавшие от этой ужасной трагедии. Наши храбрые спасатели на месте и делают то, что у них получается лучше всего. БОГ, БЛАГОСЛОВИ СЕМЬИ, И БОГ, БЛАГОСЛОВИ ТЕХАС», — написал президент в Truth Social.

В некоторых частях центрального Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков, что привело к многочисленным чрезвычайным ситуациям из-за внезапного наводнения.

(6)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го июля

    Ринька подонок! Израильская армия в Секторе Газа убили тысячи детей и он ни слова.

    15
    2
  • PR
    Papa Rimsky
    6-го июля

    #навсеволябожья

    4
    3
  • PR
    Papa Rimsky
    6-го июля

    #славабогу

    3
    9
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го июля

    Я тоже соболезную.. Это печально.
    Надеюсь наш президент соболезнует всем детям погибшим так или иначе во всём мире, или дети с Америки ему ближе..

    21
    6
  • F
    FOXBAT
    5-го июля

    Они, наверное, по латышски не говорили...

    8
    19
  • F
    FOXBAT
    5-го июля

    Они, наверное, по лат

    2
    9
