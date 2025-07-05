Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с разрушительным наводнением в американском штате Техас, в результате которого погибли люди.

«Печальные новости о наводнении в Техасе, унесшем так много жизней. Мои глубокие соболезнования всем пострадавшим от этой трагедии. Латвия выражает солидарность с Соединёнными Штатами в этот трудный момент», — написал Ринкевич в соцсети Х (Twitter).

Он также пожелал успехов спасательным операциям и выразил надежду на то, что пропавших людей удастся найти живыми.

Sad news of the floods in #Texas claiming so many lives.



My deepest condolences to all affected by this tragedy. Latvia expresses solidarity with the United States at this difficult moment. I keep fingers crossed for successful rescue efforts of the missing people. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 5, 2025

Много погибших

После катастрофического наводнения, затронувшего некоторые районы штата, власти обнаружили тела по меньшей мере 27 человек, в том числе девятерых детей, сообщил шериф округа Керр Ларри Л. Лейта. Он уточнил, что власти эвакуировали или спасли более 850 человек, в том числе восемь раненых.

По словам городского управляющего Керрвиллем Далтона Райса, поисково-спасательные работы продолжались весь вечер пятницы и всю ночь на субботу, при этом использовалось специализированное оборудование, включая вертолеты, для выявления источников тепла в затопленной зоне.

По словам Райса, поисковые группы проводят спасательные операции в «очень суровых условиях», снимая некоторых людей с деревьев и других возвышенностей.

Пропали 25 девочек

Среди пропавших без вести 25 девочек, которые отдыхали в летнем лагере в округе Керр, который стал эпицентром стихийного бедствия. Всего в этом лагере находились около 750 детей. По меньшей мере одна девочка погибла.

Все они отдыхали в частном христианском летнем лагере для девочек, расположенном недалеко от реки Гваделупе, уровень которой поднялся более чем на 6 метров менее чем за два часа.

Трамп молится

Администрация Трампа сотрудничает с государственными и местными чиновниками в Техасе после разрушительного наводнения, написал сегодня президент Дональд Трамп в социальных сетях.

Трамп сообщил, что министр внутренней безопасности Кристи Ноэм «скоро прибудет туда».

«Мелания и я молимся за все семьи, пострадавшие от этой ужасной трагедии. Наши храбрые спасатели на месте и делают то, что у них получается лучше всего. БОГ, БЛАГОСЛОВИ СЕМЬИ, И БОГ, БЛАГОСЛОВИ ТЕХАС», — написал президент в Truth Social.

В некоторых частях центрального Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков, что привело к многочисленным чрезвычайным ситуациям из-за внезапного наводнения.