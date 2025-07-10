Baltijas balss logotype

Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой 2 582

Дата публикации: 10.07.2025
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании.

ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании.

Из-за российского химического оружия погибли по крайней мере три солдата ВСУ.

Спецслужбы Нидерландов нашли свидетельства того, что Россия активно применяет в Украине запрещенное химическое оружие. В частности, с дронов сбрасывается удушающее вещество, которое Германия использовала во время Первой мировой войны. Это делается для того, чтобы заставить украинских солдат покинуть окопы и расстрелять их, рассказали Reuters военные чиновники Нидерландов.

«Мы можем подтвердить, что Россия активизирует применение химического оружия», – заявил в интервью агентству министр обороны Рубен Брекелманс. По его словам, все более широкое и активное его использование является частью тенденции: в ходе войны Россия все в большей степени нормализует и стандартизирует запрещенную деятельность. В мае 2024 года США впервые обвинили ее в использовании запрещенного химического соединения хлорпикрин. Петер Ресинк, директор Управления военной разведки, сказал Reuters, что выводы о российской военной химической программе Нидерланды сделали сами в ходе независимого расследования.

По словам Брекелманса, из-за российского химического оружия погибли по крайней мере три украинских солдата, а более 2500 военнослужащих обратились к врачам с характерными симптомами. Ресинк рассказал о «тысячах случаев». Власти Украины говорили о 9000 пострадавших.

Среди конкретных доказательств – расширении исследований и привлечение специалистов для разработки химического оружия, инструктирование солдат по применению боевых отравляющих веществ. Это часть крупномасштабной программы, а не просто какие-то «импровизации на передовой», утверждает Ресинк. По его словам, применение химоружия стало «почти стандартной оперативной процедурой» в российской армии:

Мы специально подтвердили использование хлорпикрина в самодельных боеприпасах, таких как лампочки и бутылки, которые, будучи им наполнены, подвешиваются к беспилотнику. Что касается слезоточивого газа, мы также видим, что они… переделывают существующие боеприпасы с целью использовать их для его доставки.

Россия тоже неоднократно обвиняла Украину в разработке химического оружия. Пропаганда еще перед началом войны трубила о секретных американских лабораториях на территории соседней страны.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), членами которой являются 193 государства, назвала первоначальные обвинения, выдвинутые Россией и Украиной друг против друга, «недостаточно обоснованными». Брекелманс настаивает, что собранные нидерландскими спецслужбами доказательства свидетельствуют: действия России представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран, поэтому на нее необходимо оказывать давление. «Это означает расширение санкций и, в частности, ее недопущение к участию в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО», – сказал он.

(2)
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Надо по россии ответить бактериологическим оружием.Это будет более чем уместно.Они это заслужили

    3
    20
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    10-го июля

    Опять в дурдоме интернет дали. После Рютера на Голландию не обращают внимание. Грибы волшебные. А тебя кастрировать нужно, чтобы идиоты больше не рождались

    13
    3

Видео