В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые

Дата публикации: 10.07.2025
x.com/SESU_UA

x.com/SESU_UA

ФОТО: twitter

Россия в ночь на четверг нанесла несколько ударов дронами и ракетами по Киеву, в результате чего погибли два человека и 13 получили ранения, сообщил в Telegram руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет LETA со ссылкой на DPA, AFP и Интерфакс-Украина.

"К сожалению, у нас двое погибших. Этих людей убили россияне. Это ужасная потеря. Выражаю соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении Ткаченко.

Ранее он сообщил, что число раненых возросло до 13 человек.

Системы противовоздушной обороны отразили несколько волн атак, в городе были слышны взрывы, вызванные перехватом ракет и дронов.

Военно-воздушные силы Украины ранее предупреждали о приближении баллистических ракет и десятков боевых дронов.

Десятки жителей Киева укрывались на центральной станции метро, где они лежали на матрасах, успокаивали домашних животных и ждали окончания атаки.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитых дронов вызвали пожары в зданиях в Соломенском и Шевченковском районах, а также в гаражах и на автозаправочной станции в Дарницком районе.

Сирены воздушной тревоги сработали более чем в половине территорий Украины.

Новые атаки произошли на следующий день после того, как Москва нанесла по Украине крупнейший за последние три года ракетно-дроновый удар, в результате которого погиб как минимум один мирный житель.

Украина уже более трёх лет отражает полномасштабное вторжение России и призывает западных союзников поддержать её системы противовоздушной обороны на фоне усиливающихся воздушных атак со стороны России.

#война рф и украины
(8)
  • A
    Aleks
    10-го июля

    Хоть кто то из руководства Украины или России пострадали за эти годы?Ни одного. Вот и все ,что надо знать о странной СВО,которая идёт уже четвертый год.👽

    1
    1
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Все россияне законная цель ВСУ.В россии невиновных нет.Все буду отвечать.Украина победит в этой войне и вернёт свои исконно земли, Белгород,Курск,Кубань.

    1
    12
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Luka Senka
    10-го июля

    Просто бот.

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июля

    "Luka Senka"! Т.е.ты поддерживаешь убийства детей в не зависимости от их национальности. Россия же -- это много национальное государство.

    11
    2
  • LS
    Luka Senka
    Алексей Зиновьев
    10-го июля

    А россии все несут ответственность за войну,и военные преступления в Украине. Все

    2
    12
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июля

    "Luka Senka"! так ты же сам про себя написал.

    6
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июля

    Позавчера ВСУ нанесли удар боевым беспилотником самолетного вида по ПЛЯЖУ в Курской области. Убив отдыхающих мирных людей, в их числе был 5-ти летний мальчик.

    19
    4
  • LS
    Luka Senka
    Алексей Зиновьев
    10-го июля

    Искренно рад за каждого убитого россиянина.,чем больше убьют тем лучше.

    3
    25
Видео