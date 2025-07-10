Россия в ночь на четверг нанесла несколько ударов дронами и ракетами по Киеву, в результате чего погибли два человека и 13 получили ранения, сообщил в Telegram руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет LETA со ссылкой на DPA, AFP и Интерфакс-Украина.

"К сожалению, у нас двое погибших. Этих людей убили россияне. Это ужасная потеря. Выражаю соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении Ткаченко.

Ранее он сообщил, что число раненых возросло до 13 человек.

Системы противовоздушной обороны отразили несколько волн атак, в городе были слышны взрывы, вызванные перехватом ракет и дронов.

Военно-воздушные силы Украины ранее предупреждали о приближении баллистических ракет и десятков боевых дронов.

Десятки жителей Киева укрывались на центральной станции метро, где они лежали на матрасах, успокаивали домашних животных и ждали окончания атаки.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитых дронов вызвали пожары в зданиях в Соломенском и Шевченковском районах, а также в гаражах и на автозаправочной станции в Дарницком районе.

Сирены воздушной тревоги сработали более чем в половине территорий Украины.

Новые атаки произошли на следующий день после того, как Москва нанесла по Украине крупнейший за последние три года ракетно-дроновый удар, в результате которого погиб как минимум один мирный житель.

Украина уже более трёх лет отражает полномасштабное вторжение России и призывает западных союзников поддержать её системы противовоздушной обороны на фоне усиливающихся воздушных атак со стороны России.