Тревожный сигнал: 38% россиян не имеют сбережений на черный день

В мире
Дата публикации: 13.07.2025
BB.LV
Гости столицы используют малобюджетные опции туризма.

Гости столицы используют малобюджетные опции туризма.

Также работающих в РФ начали массово лишать бонусов и премий.

Финансовой «подушки безопасности» на случай потери работы нет у 38% работающих россиян. Это показало исследование сервиса по поиску работу SuperJob, результаты которого публикует РБК. В то же время среди тех, у кого есть сбережения, 13% смогут прожить на них меньше месяца, 24% — от одного до двух, 12% — от трех до шести и 7% — от полугода до года. Лишь 6% опрошенных сообщили, что их сбережения позволят им прожить без зарплаты более года.

Исследование также показало, что 78% россиян следят за своими финансами, а 80% планируют доходы и расходы. Почти половина опрошенных рассчитывают свои финансы на полгода вперед. При этом чаще за финансами следят мужчины, чем женщины. Они планируют траты на более длительный срок и высоко оценивают свою финансовую грамотность. «В целом за последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам — по сравнению с аналогичным исследованием 2023 года увеличилось число тех, кто ведет финансовый учет (+12 процентных пунктов) и планирует свой бюджет (+10 процентных пунктов)», — отметили исследователи.

Ранее опрос компании «Актион Бухгалтерия» показал, что каждое шестое (16,5%) предприятия в России собирается снизить заработные платы персонала в ближайший год, а начать их сокращение в течение месяца–трех планируют 3,6% компаний. Большинство организаций (56,7%) начнут урезать в первую очередь зарплаты линейным сотрудникам, а 36,5% — топ-менеджерам. В 41,4% случаев представители бизнеса объяснили необходимость снизить расходы на оплату труда падением выручки и финансовой оптимизацией. В каждой четвертой компании (27,6%) сообщили об автоматизации процессов, а в 17,7% случаев работники стали выполнять меньше задач. Подавляющее большинство опрошенных компаний (93,3%) подчеркнули, что не сокращали зарплаты в предыдущие два–три года.

Также работающих россиян начали массово лишать бонусов и премий. Каждый третий работник, который раньше получал вознаграждения, сообщил, что за последний год размер дополнительных выплат был урезан либо их вовсе перестали начислять, показало исследование рекрутингового сервиса hh.ru и НПФ «Эволюция». В частности, 20% опрошенных специалистов пожаловались на уменьшение размера вознаграждения, а 9% — на прекращение выплат. При этом у четверти респондентов бонус составлял от 10 до 30% от оклада, 15% назвали сумму премий в 10% от оклада и почти столько же — от 30 до 50%.

(2)
  • LS
    Luka Senka
    13-го июля

    Пусть эти твари все подыхают.

    1
    7
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    13-го июля

    Надеюсь у тебя есть сбережения на войну. Ты уже в заказе. Готовь пердак и в кулёк

    3
    1

