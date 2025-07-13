Финансовой «подушки безопасности» на случай потери работы нет у 38% работающих россиян. Это показало исследование сервиса по поиску работу SuperJob, результаты которого публикует РБК. В то же время среди тех, у кого есть сбережения, 13% смогут прожить на них меньше месяца, 24% — от одного до двух, 12% — от трех до шести и 7% — от полугода до года. Лишь 6% опрошенных сообщили, что их сбережения позволят им прожить без зарплаты более года.

Исследование также показало, что 78% россиян следят за своими финансами, а 80% планируют доходы и расходы. Почти половина опрошенных рассчитывают свои финансы на полгода вперед. При этом чаще за финансами следят мужчины, чем женщины. Они планируют траты на более длительный срок и высоко оценивают свою финансовую грамотность. «В целом за последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам — по сравнению с аналогичным исследованием 2023 года увеличилось число тех, кто ведет финансовый учет (+12 процентных пунктов) и планирует свой бюджет (+10 процентных пунктов)», — отметили исследователи.

Ранее опрос компании «Актион Бухгалтерия» показал, что каждое шестое (16,5%) предприятия в России собирается снизить заработные платы персонала в ближайший год, а начать их сокращение в течение месяца–трех планируют 3,6% компаний. Большинство организаций (56,7%) начнут урезать в первую очередь зарплаты линейным сотрудникам, а 36,5% — топ-менеджерам. В 41,4% случаев представители бизнеса объяснили необходимость снизить расходы на оплату труда падением выручки и финансовой оптимизацией. В каждой четвертой компании (27,6%) сообщили об автоматизации процессов, а в 17,7% случаев работники стали выполнять меньше задач. Подавляющее большинство опрошенных компаний (93,3%) подчеркнули, что не сокращали зарплаты в предыдущие два–три года.

Также работающих россиян начали массово лишать бонусов и премий. Каждый третий работник, который раньше получал вознаграждения, сообщил, что за последний год размер дополнительных выплат был урезан либо их вовсе перестали начислять, показало исследование рекрутингового сервиса hh.ru и НПФ «Эволюция». В частности, 20% опрошенных специалистов пожаловались на уменьшение размера вознаграждения, а 9% — на прекращение выплат. При этом у четверти респондентов бонус составлял от 10 до 30% от оклада, 15% назвали сумму премий в 10% от оклада и почти столько же — от 30 до 50%.