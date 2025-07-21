Baltijas balss logotype

ЕП исключил вступление Грузии в ЕС без новых выборов 2 827

Дата публикации: 21.07.2025
BB.LV
ЕП исключил вступление Грузии в ЕС без новых выборов
ФОТО: Youtube

Европарламент не признает действующее правительство Грузии легитимным и требует проведения в стране честных парламентских выборов, сообщает Deutsche Welle.

Грузия не сможет вступить в Евросоюз, пока правительство страны "не изменит свой авторитарный курс" и не проведет "справедливые выборы", говорится в заявлении Европарламента, опубликованном в субботу, 19 июля, на платформе X.

Европейский парламент "поддерживает грузинский народ", но "не признает нынешнее правительство Грузии". "Фактически путь Грузии в ЕС приостановлен", - отмечается в посте.

Грузия - кандидат на вступление в ЕС с 2023 года

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдовой и получила статус кандидата в декабре 2023 года. Летом 2024 года Евросовет де-факто приостановил вступление Грузии в Евросоюз из-за принятого в стране закона об "иноагентах".

Парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года, победу на которых одержала партия "Грузинская мечта", были признаны в ЕС сфальсифицированными. Принятый в июле доклад Европарламента констатирует нелигитимность нынешнего однопартийного парламента страны и президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Евродепутаты призвали ЕС немедленно пересмотреть политику в отношении Грузии: отменить безвизовый режим с государствами Евросоюза и ввести целенаправленные персональные санкции против лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, членов его семьи и его компаний, а также заморозить финансовые активы политика.

#грузия
(2)
  • A
    Aleks
    22-го июля

    Грузины свечки ставят,что они не в ЕС-стоит только посмотреть на Латвию,которой ЕС не принес ничего хорошего,за исключением банды ,которая обогатилась за эти годы неимоверно и все,в общем то. Видимо,в правительстве Грузии и в парламенте сильно не воняет сероводородом как в нашем и в ЕС

    2
    1
  • Д
    Дед
    21-го июля

    Опа! Демократические выборы, ( никто не доказал обратного) по причине того, что народ выбрал ни тех, в Европе не признаются? Прикольная демократия!

    11
    0

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 34
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 33
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 50
