Ведущий исследователь Холокоста обвинил Израиль в геноциде

Ведущий исследователь Холокоста, историк и профессор Брауновского университета Омер Бартов обвинил Израиль в проведении геноцида в секторе Газа. С соответствующим утверждением он выступил в комментарии CNN.

Бартов прожил в Израиле первую половину своей жизни, учился в университете и служил в израильской армии. Он признался, что ему непросто было прийти к такому выводу.

«Я пришел к такому выводу примерно в мае 2024 года, когда Армия обороны Израиля переместилась в Рафах — самый южный город сектора Газа, где в то время проживало около миллиона палестинцев, которые были перемещены туда Армией обороны Израиля. Армия обороны Израиля переместила этот миллион человек в район пляжа, где не было никакой инфраструктуры, а затем вошла в Рафах и разрушила его», — отметил исследователь.

Проанализировав характер операций Израиля, последовавших за вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, ученый пришел к выводу, что главной целью страны было не уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, а разрушение Газы.

«Его главная цель состоит в том, чтобы переместить население на юг и сконцентрировать его там в надежде, что в конечном итоге оно покинет сектор Газа», — сказал Бартов.

Он предположил, что заявления израильских политических и военных лидеров после вторжения ХАМАС о том, что в Газе не должно быть воды и электричества, а люди там — «животные», не были сделаны сгоряча.

«На самом деле оказалось, что они внедрялись в течение месяцев, и с тех пор, конечно, как мы знаем, их реализация стала намного жестче. Большинство зданий в Газе были либо разрушены, либо повреждены, и это касается не только жилых домов, но и университетов, школ, мечетей, музеев — всего, что позволило бы населению после войны попытаться восстановиться. Таким образом, это, по-видимому, является очевидной целью этнической чистки. Но если вы проводите этническую чистку, не давая населению ни малейшего шанса уйти, уехать куда-либо еще, это приводит к геноциду», — заключил профессор.

