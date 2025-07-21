Baltijas balss logotype

Ведущий исследователь Холокоста обвинил Израиль в геноциде

Дата публикации: 21.07.2025
Ведущий исследователь Холокоста обвинил Израиль в геноциде
ФОТО: Global Look Press

Исследователь Холокоста Бартов обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа.

Ведущий исследователь Холокоста, историк и профессор Брауновского университета Омер Бартов обвинил Израиль в проведении геноцида в секторе Газа. С соответствующим утверждением он выступил в комментарии CNN.

Бартов прожил в Израиле первую половину своей жизни, учился в университете и служил в израильской армии. Он признался, что ему непросто было прийти к такому выводу.

«Я пришел к такому выводу примерно в мае 2024 года, когда Армия обороны Израиля переместилась в Рафах — самый южный город сектора Газа, где в то время проживало около миллиона палестинцев, которые были перемещены туда Армией обороны Израиля. Армия обороны Израиля переместила этот миллион человек в район пляжа, где не было никакой инфраструктуры, а затем вошла в Рафах и разрушила его», — отметил исследователь.

Проанализировав характер операций Израиля, последовавших за вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, ученый пришел к выводу, что главной целью страны было не уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, а разрушение Газы.

«Его главная цель состоит в том, чтобы переместить население на юг и сконцентрировать его там в надежде, что в конечном итоге оно покинет сектор Газа», — сказал Бартов.

Он предположил, что заявления израильских политических и военных лидеров после вторжения ХАМАС о том, что в Газе не должно быть воды и электричества, а люди там — «животные», не были сделаны сгоряча.

«На самом деле оказалось, что они внедрялись в течение месяцев, и с тех пор, конечно, как мы знаем, их реализация стала намного жестче. Большинство зданий в Газе были либо разрушены, либо повреждены, и это касается не только жилых домов, но и университетов, школ, мечетей, музеев — всего, что позволило бы населению после войны попытаться восстановиться. Таким образом, это, по-видимому, является очевидной целью этнической чистки. Но если вы проводите этническую чистку, не давая населению ни малейшего шанса уйти, уехать куда-либо еще, это приводит к геноциду», — заключил профессор.

Ранее США ввели санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Она призывала принять меры против проводимого Израилем геноцида в Газе.

Читайте нас также:
#израиль
    Израиль -это фашистское государство при нынешней власти радикалов и те,кто знает про Холокост и в теме,прекрасно понимают,что эти же люди много лет назад организовали массовые убийства евреев,чтобы потом снимать сливки на костях.И потомки и бывшие узники Холокоста благодарны русскому народу ,что подчеркивали не раз,а их ,,коллеги,,проигравшие войну,ненавидят славян лютой ненавистью... Что,в общем то,со временем принесет эти чертям много бед,когда славяне проснуться окончательно.👽

