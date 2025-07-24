ЕС утвердил список контрмер в ответ на пошлины США

В четверг страны ЕС договорились о принятии контрмер на общую сумму около 93 миллиардов евро в ответ на пошлины США. Они вступят в силу 7 августа, если Вашингтон и Брюссель не достигнут соглашения.

В четверг страны-члены ЕС одобрили список ответных пошлин, предложенный Еврокомиссией для противодействия торговым мерам США. Против голосовала только Венгрия.

Список включает в себя первоначальный пакет мер, принятый в начале апреля, и направлен на такие товары, как самолеты, автомобили и автозапчасти, апельсиновый сок, мясо птицы, соевые бобы, сталь и алюминий, яхты.

Бурбон также был включен в список, несмотря на активное лоббирование со стороны Франции и Ирландии, которые опасаются ответных мер США в отношении вин и других спиртных напитков. Перед тем как Еврокомиссия предложила список мер странам-членам, были проведены консультации с промышленными предприятиями ЕС.

Контрмеры вступят в силу только в том случае, если соглашение с США не будет достигнуто до 1 августа - крайнего срока, установленного американским президентом Дональдом Трампом, когда он намерен ввести 30-процентные пошлины на импорт из ЕС.

Инструмент против принуждения

Страны ЕС также готовы задействовать инструмент против принуждения, который позволит блоку нанести удар по американским услугам, если сделка не будет заключена.

Германия долгое время сопротивлялась использованию этой торговой "базуки", но теперь присоединилась к Франции, которая уже давно является убежденным сторонником инструмента антипринуждения.

После состоявшейся в среду встречи канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона источник в Елисейском дворце сообщил, что лидеры разделяют взгляды друг друга на продолжающиеся переговоры между ЕС и США.

"Они выразили надежду на удовлетворительный исход дискуссий, который обеспечит соблюдение интересов ЕС, - сказал источник, - одновременно ускорив работу над контрмерами, включая инструмент по борьбе с принуждением, в координации с Еврокомиссией, на случай если соглашение не будет достигнуто".

США под руководством Дональда Трампа ввели 50-процентные пошлины на сталь и алюминий из ЕС, 25-процентные - на автомобили и 10-процентные - на весь остальной импорт.