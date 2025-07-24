Baltijas balss logotype

ЕС утвердил список контрмер в ответ на пошлины США 2 523

В мире
Дата публикации: 24.07.2025
Euronews
ЕС утвердил список контрмер в ответ на пошлины США
ФОТО: Виталий Вавилкин

В четверг страны ЕС договорились о принятии контрмер на общую сумму около 93 миллиардов евро в ответ на пошлины США. Они вступят в силу 7 августа, если Вашингтон и Брюссель не достигнут соглашения.

В четверг страны-члены ЕС одобрили список ответных пошлин, предложенный Еврокомиссией для противодействия торговым мерам США. Против голосовала только Венгрия.

Список включает в себя первоначальный пакет мер, принятый в начале апреля, и направлен на такие товары, как самолеты, автомобили и автозапчасти, апельсиновый сок, мясо птицы, соевые бобы, сталь и алюминий, яхты.

Бурбон также был включен в список, несмотря на активное лоббирование со стороны Франции и Ирландии, которые опасаются ответных мер США в отношении вин и других спиртных напитков. Перед тем как Еврокомиссия предложила список мер странам-членам, были проведены консультации с промышленными предприятиями ЕС.

Контрмеры вступят в силу только в том случае, если соглашение с США не будет достигнуто до 1 августа - крайнего срока, установленного американским президентом Дональдом Трампом, когда он намерен ввести 30-процентные пошлины на импорт из ЕС.

Инструмент против принуждения

Страны ЕС также готовы задействовать инструмент против принуждения, который позволит блоку нанести удар по американским услугам, если сделка не будет заключена.

Германия долгое время сопротивлялась использованию этой торговой "базуки", но теперь присоединилась к Франции, которая уже давно является убежденным сторонником инструмента антипринуждения.

После состоявшейся в среду встречи канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона источник в Елисейском дворце сообщил, что лидеры разделяют взгляды друг друга на продолжающиеся переговоры между ЕС и США.

"Они выразили надежду на удовлетворительный исход дискуссий, который обеспечит соблюдение интересов ЕС, - сказал источник, - одновременно ускорив работу над контрмерами, включая инструмент по борьбе с принуждением, в координации с Еврокомиссией, на случай если соглашение не будет достигнуто".

США под руководством Дональда Трампа ввели 50-процентные пошлины на сталь и алюминий из ЕС, 25-процентные - на автомобили и 10-процентные - на весь остальной импорт.

Читайте нас также:
#тарифы #торговая война
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Ч
    Чангл
    24-го июля

    Сталь и алюминий будут покупать у России через посредников 🤣🤣🤣

    5
    1
  • Е
    Ехидный
    24-го июля

    меня терзают смутные сомнения - а чем еще занимается ЕС кроме того , что вводит санкции направо и налево ???!!!

    9
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 399
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 417
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 13
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 15
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 36
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 33
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 51
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 13
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 15
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео