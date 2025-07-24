Университет Марселя в новом учебном году примет 31-го американского исследователя, академическая свобода которых оказалась под угрозой из-за политики Дональда Трампа.

По словам ректора вуза, отобранные исследователи – это старшие специалисты, профессора высокого уровня, работающие в области наук об окружающей среде, гуманитарных наук (гендерные исследования, история, география), биологии, здравоохранения, эпидемиологии, иммунологии.

В рамках программы «Безопасное место для науки» Университет Экс-Марсель (AMU) получил 300 заявок, и в общей сложности 600 американских исследователей выразили заинтересованность в работе в Марселе, одном из крупнейших во Франции по количеству студентов (80 000, включая 12 000 иностранных).

«Самое сложное в этой истории – это пронзительные послания от людей, которых мы не взяли», – сказал ректор, полагая, однако, что «эти коллеги также смогут найти решения в других французских университетах и в Европе» благодаря программе «Выбирай Францию» и европейским грантам.

«То, что происходит в Соединённых Штатах, — это антинаука, это нашествие мракобесия. Честь французского университета — дать этим коллегам лучик надежды», — подчеркнул он.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе исследователи и университеты оказались под прицелом его администрации, и исследовательские гранты на миллиарды долларов были урезаны.