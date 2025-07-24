Baltijas balss logotype

«То, что происходит в Соединённых Штатах, — это антинаука, это нашествие мракобесия» 1 1022

В мире
Дата публикации: 24.07.2025
BB.LV
В Марселе приезжие из США ученые встретят привычную им расовую ситуацию.

В Марселе приезжие из США ученые встретят привычную им расовую ситуацию.

От Трампа бежит академическое сообщество.

Университет Марселя в новом учебном году примет 31-го американского исследователя, академическая свобода которых оказалась под угрозой из-за политики Дональда Трампа.

По словам ректора вуза, отобранные исследователи – это старшие специалисты, профессора высокого уровня, работающие в области наук об окружающей среде, гуманитарных наук (гендерные исследования, история, география), биологии, здравоохранения, эпидемиологии, иммунологии.

В рамках программы «Безопасное место для науки» Университет Экс-Марсель (AMU) получил 300 заявок, и в общей сложности 600 американских исследователей выразили заинтересованность в работе в Марселе, одном из крупнейших во Франции по количеству студентов (80 000, включая 12 000 иностранных).

«Самое сложное в этой истории – это пронзительные послания от людей, которых мы не взяли», – сказал ректор, полагая, однако, что «эти коллеги также смогут найти решения в других французских университетах и в Европе» благодаря программе «Выбирай Францию» и европейским грантам.

«То, что происходит в Соединённых Штатах, — это антинаука, это нашествие мракобесия. Честь французского университета — дать этим коллегам лучик надежды», — подчеркнул он.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе исследователи и университеты оказались под прицелом его администрации, и исследовательские гранты на миллиарды долларов были урезаны.

Читайте нас также:
#наука
10
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    24-го июля

    Что? Не все гендеры ещё перечесали? Ну ничего! Физический труд - часто мозги ставит на место. Ну а кто не за гендеры - так это "лес рубят - щепли летят".

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 400
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 418
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 14
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 16
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 36
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 34
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 51
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 14
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 16
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео