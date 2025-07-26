Baltijas balss logotype

Россия может быть готова к войне с Европой к 2027 году - Туск 3 433

В мире
Дата публикации: 26.07.2025
Россия может быть готова к войне с Европой к 2027 году - Туск
ФОТО: Global Look Press

Туск: НАТО опасается, что РФ будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году.

Североатлантический альянс опасается, что Россия будет готова к конфронтации с европейскими странами к 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Главнокомандующий силами НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мной подтвердил американские экспертизы (...), что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит, и с нами уже в 2027 году», — отметил политик.

Премьер Польши не привел доказательств того, что Москва якобы готовится к конфликту с НАТО.

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    26-го июля

    Ороы пархатые. Россия, уже готова... Вы ток начните..... И всё сами увидите. Посмеялся бы, ПРОСТО НЕ ВИЖУ ПРИЧИНЫ..... ВЫ ЖЕ О СЕБЕ ВОЗОМНИЛИА НА ДЕЛЕ, ВАМ КИРДЫК.... НАЧНИТЕ, ПОРА РАССТАВИТЬ ВСЕ ТОЧКИ НАД —)))))))) ВАМИ.... ВОЙНЫ БЛИН....

    10
    1
  • З
    Злой
    Iljuha Oblomоv
    26-го июля

    Действительно, сколько уже можно ждать, пора уже гейропе ввязаться в заварушку, а как проститутки какие-то!

    7
    1
  • К
    Кайзер
    Iljuha Oblomоv
    26-го июля

    А ничего, что у русских примерно 6000 ядерных боеголовок на складах ржавеют ? Хватит, чтобы Европу застеклить в где-то в четыре слоя. ))

    3
    0
Видео