Туск: НАТО опасается, что РФ будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году.

Североатлантический альянс опасается, что Россия будет готова к конфронтации с европейскими странами к 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Главнокомандующий силами НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мной подтвердил американские экспертизы (...), что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит, и с нами уже в 2027 году», — отметил политик.

Премьер Польши не привел доказательств того, что Москва якобы готовится к конфликту с НАТО.