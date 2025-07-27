Baltijas balss logotype

Эксперт SWP: Военные расходы РФ приблизились к уровню СССР 1 525

Дата публикации: 27.07.2025
Deutsche Welle
Эксперт SWP: Военные расходы РФ приблизились к уровню СССР

Военные расходы РФ стали близки к показателю времен позднего СССР, заявил немецкий экономист Янис Клюге. Он призвал не ждать краха России, как Советского Союза, так как ее экономика сейчас рыночная, а не плановая.

Военные расходы России приблизились к показателю, который был у позднего Советского Союза. С такой оценкой выступил немецкий экономист Янис Клюге (Janis Kluge) - научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP). Его комментарий опубликован в субботу, 26 июля, в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Военные траты РФ приблизились к уровню СССР

Клюге рассказал, что учел не только непосредственно военные расходы федерального бюджета РФ, но и связанную с войной нагрузку на региональные бюджеты и социальные системы, а также траты из Фонда национального благосостояния.

Общий показатель военных расходов, по его оценке, составил 8-10% от ВВП России. "Это недалеко от некоторых оценок в отношении Советского Союза", - сказал экономист. Стокгольмский институт исследования проблем мира в апреле 2025 года оценил военные траты РФ по итогам 2024 года в 7,1% ВВП.

FAZ напоминает, что точных данных о военных расходах при позднем СССР до сих пор нет. По разным оценкам, они составляли от 10 до 20% советского ВВП.

Немецкий ученый: Экономика РФ не развалится, как при СССР

Клюге призвал не сравнивать нынешние экономические проблемы РФ с теми, которые привели к распаду СССР. По оценке ученого, российская экономика может остаться стабильной и при показателе военных трат в 15% от ВВП. В этом случае доход рядовых россиян резко сократится, но "страна не развалится", сказал экономист.

По его словам, причина в том, что в России сохраняется капиталистическая рыночная система. Вмешательство государства в экономику, частичная национализация, пошлины и запреты пока не стали тем, что "полностью изменило бы экономическую систему".

FAZ взяла комментарий и у российских независимых экономистов Сергея Алексашенко и Александры Прокопенко. Они подтвердили, что сегодняшнюю экономику РФ некорректно сравнивать с поздним СССР, так как тогда экономика была плановой.

Клюге учитывает траты на оккупированные регионы Украины

В статье FAZ подробно не описано, что именно Клюге рассматривает как военные расходы России. В докладе SWP за ноябрь 2024 года он писал, что относит к этому, например, дополнительные траты на здравоохранение или строительство в оккупированных областях Украины.

Согласно докладу, на ноябрь 2024 года военные расходы составляли 7-8% ВВП РФ. Этот показатель уже тогда был крупнейшим со времен распада СССР и означал рост более чем в 2 раза с начала войны в Украине. В 2021 году Россия потратила на оборону 3,6% ВВП.

(1)
  • Ч
    Чангл
    27-го июля

    Клюге не хочет объяснить как рушиться её экономика? До свидания Ленин и на 30% электричество дороже. Пидорасы у власти и народу только хуже

    5
    1

Видео