Найдены секретные документы о связях Трампа с РФ - ФБР

По версии источника Fox News Digital, найденные ФБР бумаги придадут больше достоверности утверждению, что в правительстве США существовал план по оказанию помощи Клинтон на выборах, пишет DW .

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател утверждает, что обнаружил подборку конфиденциальных документов по расследованию связей Дональда Трампа с Россией в связи с выборами 2016 года - они якобы находились в нескольких "мешках для сжигания" в некой секретной комнате внутри ФБР. Об этом в среду, 30 июля, сообщил портал Fox News Digital со ссылкой на источники.

По их версии, одним из документов было секретное приложение к отчету бывшего спецпрокурора США Джона Дарема, который в 2023 году заявил, что ФБР действовало нехарактерным образом в случае с расследованием о связях Трампа с РФ.

"В итоге обнародование секретного приложения придаст больше достоверности утверждению о том, что в правительстве США существовал скоординированный план по оказанию помощи предвыборной кампании (Хиллари. - Ред.) Клинтон посредством нагнетания скандала о связях Трампа с Россией", - сказал собеседник Fox News Digital.

Документы переданы в Сенат

По утверждению источников, было найдено несколько мешков для сжигания, заполненных тысячами документов.

Пател передал бумаги председателю юридического комитета Сената Конгресса США - Чаку Грассли.

Обвинения Трампа в адрес Обамы и выборы 2016 года

Ранее, 22 июля, Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в госизмене. При этом глава Белого дома отсылал к докладу директора Национальной разведки США Тулси Габбард, опубликованному две недели назад. Она пришла к выводу, что Обама и его ближайшие помощники "сфабриковали и политизировали разведданные", связанные с попытками России повлиять на выборы 2016 года.

По ее словам, Обама и его администрация после поражения демократов намеренно сфабриковали соответствующие отчеты о российском влиянии посредством кибератак на инфраструктуру выборов. "Таким образом, создание этой сфабрикованной разведывательной информации, утверждающей, что Россия помогла Дональду Трампу избраться, противоречило всем предыдущим оценкам, сделанным в месяцы, предшествовавшие выборам, которые утверждали прямо противоположное: у России не было ни намерения, ни возможности попытаться взломать выборы президента США", - заявила Габбард.

Ролик с ИИ об аресте Обамы

На этом фоне Трамп опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) ролик, на котором бывшего президента Барака Обаму агенты ФБР арестовывают в Овальном кабинете, надевая на него наручники. Далее Обама был показан за решеткой в оранжевом комбинезоне, который носят в США заключенные.