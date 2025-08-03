Baltijas balss logotype

В Германии захотели создать сильнейшую армию в Европе 2 326

Дата публикации: 03.08.2025
В Германии захотели создать сильнейшую армию в Европе
ФОТО: Global Look Press

Власти Германии решили провести масштабное перевооружение страны. Об этом сообщает издание BZ.

По данным издания, целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе. Германия планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах. Власти готовятся рассмотреть свыше 60 контрактов на закупку вооружений.

На вооружение бундесвера поступят истребители Eurofighter и бронированные машины Boxer. Значительную часть военной техники власти намерены приобрести у немецких производителей KNDS и Rheinmetall.

Германия ежегодно наращивает количество добровольцев из числа 18-летних до 40 тысяч человек к 2031-му. Немецкому правительству в конце августа представят законопроект, который позволит сделать армию ФРГ намного сильнее.

#германия
Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    3-го августа

    В 1938 немцы тоже создали самую сильную армию в Европе,только для Них это хреново закончилось.

    7
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Тим Тим
    3-го августа

    Ну так за 87 лет могло и память отшибить!

    3
    0

