В Германии захотели создать сильнейшую армию в Европе

Власти Германии решили провести масштабное перевооружение страны. Об этом сообщает издание BZ.

По данным издания, целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе. Германия планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах. Власти готовятся рассмотреть свыше 60 контрактов на закупку вооружений.

На вооружение бундесвера поступят истребители Eurofighter и бронированные машины Boxer. Значительную часть военной техники власти намерены приобрести у немецких производителей KNDS и Rheinmetall.

Германия ежегодно наращивает количество добровольцев из числа 18-летних до 40 тысяч человек к 2031-му. Немецкому правительству в конце августа представят законопроект, который позволит сделать армию ФРГ намного сильнее.