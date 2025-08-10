Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генерал-майор США раскрыл как B-21 нанесут ядерный удар 1 1171

В мире
Дата публикации: 10.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Генерал-майор США раскрыл как B-21 нанесут ядерный удар
ФОТО: Global Look Press

Возможный ядерный удар в сценарии «самого худшего для мира дня» описал командующий 8-й воздушной армией Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-майор Джейсон Армагост.

Для применения американских стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider решающее значение будет иметь их количество. Возможный ядерный удар в сценарии «самого худшего для мира дня» описал командующий 8-й воздушной армией Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-майор Джейсон Армагост. Об этом сообщает издание TWZ.

Обозреватель Джозеф Тревитик напоминает, что официально Пентагон планирует закупить не менее 100 самолетов B-21 Raider, тогда как некоторые американские чиновники поддерживают идею приобретения 145 таких бомбардировщиков. Автор подчеркивает, что B-21 Raider станет не просто бомбардировщиком, поскольку обладает обширным набором сетевых функций, средств управления боем, возможностями радиоэлектронной борьбы, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также может выступать ведущим самолетом, контролирующим ведомые беспилотные аппараты.

«Если мы правильно рассчитаем численность наших сил, а это всегда будет нашей заботой, мы сможем задать темп кампании. Мы сможем обеспечить разнообразие боеприпасов и вариантов атаки. Мы сможем создать целый ряд возможностей, которые не только будут держать под угрозой один театр военных действий в конфликте, но и будут готовы к бою в случае… [других] событий, происходящих по всему миру», — сказал офицер.

Армагост назвал недавнюю операцию США против Ирана Midnight Hammer («Полуночный молот») примером масштаба военных кампаний будущего, в которых сможет принимать участие B-21 Raider. По его словам, в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВВС США потребуется большое число B-21 Raider, которые не только обеспечат требуемую гибкость в проведении операций, но сделают их прогнозирование непредсказуемым для противника.

Говоря о потенциальной необходимости нанесения ядерных ударов, генерал-майор заявил, что ВВС США «нужно быть готовым действовать в худший день, который мир когда-либо видел, даже не только в тот, который видела наша страна, а в худший день, который мир когда-либо видел». Офицер заметил, что B-21 Raider обеспечат выполнение «органических цепочек убийств», предполагающих последовательное выполнение ряда операций даже в случае потери управления частью критически важных систем.

«В самый плохой день, когда происходят атаки в космосе или [спутник поражает] электромагнитный импульс, когда, например, связь или GPS отключены, бомбардировщику, способному нести ядерное оружие, необходимо добраться до цели и держать ее под угрозой. Поэтому вам необходимо иметь, заложенную в системах самолета, возможность знать, где вы находитесь, знать свой статус, а также способность командовать, управлять и поддерживать связь», — сказал офицер.

×
Читайте нас также:
#США
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
5
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео