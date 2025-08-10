Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. В частности, речь шла о спорном Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению.

Согласно документу, участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет и будет называться «Путь Трампа».

Соглашение США и Армении о сотрудничестве в части транзитного коридора с Азербайджаном может быть продлено на 99 лет, уточнил американский лидер.

Трамп назвал встречу между лидерами Армении и Азербайджана исторической.

«Они воевали долго — 35 лет — а теперь они друзья и будут друзьями еще долго. <…> Многие пытались найти решение, включая Европейский союз. Россия прилагала огромные усилия, но так и не смогла», — заявил президент США.

По теме: У границы с Россией: армия Азербайджана приняла участие в учениях НАТО в Грузии вместе с США