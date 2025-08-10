Конец исключительного влияния России на Южном Кавказе, восходящего к временам Александра I и Николая I - вот что означает подписанное в США рамочное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Об этом пишет Deutche Welle.

Баку и Ереван согласовали основные параметры договоренностей без участия Москвы, зато при активном посредничестве американской администрации и поддержке Турции. Еще пять-семь лет назад такое невозможно было себе представить.

Алиев и Пашинян в выигрыше

Соглашение, подписанное 8 августа 2025 года в Вашингтоне - своего рода дорожная карта. Оно, например, не определяет конкретные сроки установления дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном или изменения Конституции Армении, упоминающей Нагорный Карабах - без чего Баку на окончательное урегулирование не пойдет. Однако, похоже, Дональду Трампу удалось предотвратить возможность войны двух стран за прямой транспортный коридор от Азербайджана к Нахичеванской Автономной Республике.

Ее отделяет от основной территории Азербайджана территория Армении. Транзит (при соблюдении суверенитета Армении) будет проходить через так называемый "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), причем вплоть до турецкой границы. Предполагается, что это будет главнейший региональный транспортный коридор и транзитный маршрут для энергоносителей.

Какие преимущества получили Баку и Ереван?

Ильхам Алиев закрепил свой статус главного союзника США на Южном Кавказе и Каспии. Баку теперь сможет закупать американское оружие. Для Европейского Союза азербайджанские энергоносители теперь окончательно превратились в одну из важнейших альтернатив российским. Все более жесткая антироссийская риторика азербайджанских властей - отражение становящегося необратимым процесса отдаления Баку от Москвы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предотвратил возможность новой войны с Азербайджаном, которая могла обернуться для Армении военной катастрофой. В перспективе - нормализация отношений и открытие границы с Турцией. Это будет означать выход из затянувшейся географической и экономической изоляции в регионе. В условиях мира Пашинян может без особой оглядки на Кремль значительно активнее развивать отношения с Европейским Союзом в рамках “Восточного партнерства”, в том числе, ускорить переговоры о безвизовом режиме с ЕС, по образцу уже существующего для Украины, Молдовы и Грузии. Тем более, что курс Армении на евроинтеграцию в начале этого года закреплен законодательно. Здесь, пусть и по-иному, неизбежно пойдет тот же самый процесс, что и в Азербайджане – на мнение Москвы станут оглядываться все реже.

Значительная часть армянского общества считает, что Россия его предала, когда, несмотря на военный союз, не пришла на помощь Еревану во время войны за Нагорный Карабах (хотя Москва никогда не признавала его частью Армении). Но проигрыш в войне привел к казалось бы парадоксальному результату - укреплению реального суверенитета страны, слишком долго зависящей от Кремля в вопросах внешней политики и безопасности.

Готовит ли Путин переворот в Армении?

И Алиев, и Пашинян почти одновременно отказались считаться с общественным, политическим и экономическим влиянием в своих странах азербайджанской и армянской диаспор в России. Раньше это был важнейший фактор, часто заставлявший обе страны оглядываться на позиции Москвы.

В случае Пашиняна это проявляется особенно наглядно. Его жесткое противостояние с бизнесменом Самвелом Карапетяном, который сделал состояние в России – тому пример. Премьер-министр Армении считает, что Карапетян создает собственную политическую партию и выступает против него лично не только, так сказать, по зову сердца, а по настоятельной просьбе администрации Владимира Путина. Пашинян арестовал предпринимателя. Сигнал армянскому обществу и диаспоре послан вполне ясный - тот, кто предпочитает жить в России, не сможет одновременно претендовать на влияние в Армении.

Путинский режим, вероятнее всего, предпримет попытку свергнуть Пашиняна на предстоящих 7 июня 2026 года парламентских выборах – через провоцирование нестабильности и финансирование пророссийских кандидатов. Обострение станет практически необратимым, если премьер Армении продолжит политику выдавливания российской армии и спецслужб из Армении.

Интересно, что в этой ситуации Ильхаму Алиеву будет потенциально выгодно поддержать Пашиняна, а не ждать, когда его свергнут армянские "патриоты" на содержании Кремля при поддержке российских военных, дислоцированных на базе в Гюмри. Более того, такое развитие событий очень не понравится Реджепу Эрдогану. Портить отношения с ним - явно не в интересах Путина.

Даже если предположить полное прекращение войны против Украины, вернуть себе прежние позиции на Южном Кавказе Москве не удастся. После событий минувшей недели Анкара и, в меньшей степени, Вашингтон стали главными геополитическими игроками южнокавказского региона. Именно они будут активно влиять на его будущее, а не Путин.