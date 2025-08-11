Шведская экоактивистка Грета Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Об этом сообщает Time of Israel.

По словам Тунберг, в отличии от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, 31 августа из Испании выйдут десятки судов. «4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые прибудут из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран на одновременные демонстрации и акции, чтобы положить конец соучастию в знак солидарности с палестинским народом!» — заявила активистка.