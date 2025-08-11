Корабль планировали использовать на Северном флоте РФ, для него уже сформировали экипаж.

Новейший российский морской буксир "Капитан Ушаков", который достраивали на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, затонул в минувшие выходные, пишет Deutsche Welle.

Буксир принадлежит Ярославскому судостроительному заводу. По информации правоохранителей, когда судно было пришвартовано к причалу для достройки, оно накренилось на правый борт. Сначала затопило помещение вспомогательных механизмов, затем судно наполовину ушло под воду.

"Работники "Балтийского завода" сразу оповестили аварийные службы города и стали оказывать помощь коллегам из Ярославля по устранению крена", - рассказали в пресс-службе предприятия. На месте также работали спецслужбы города. "Борьба за судно" велась всю ночь, отметил в разговоре с "Фонтанкой" начальник отдела связей с общественностью завода Александр Лебедев.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (часть 1 статьи 216 УК РФ). Пострадавших в результате инцидента нет, сумма ущерба оценивается.

Буксир создавали под Северный морской путь

"Капитан Ушаков" - буксир длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Его спустили на воду в Ярославе в 2022 году, после чего проводилась донастройка на Балтийском заводе. "Фонтанка" называет судно "большим арктическим буксиром".

Портал "Военное обозрение" в ноябре 2023 года со ссылкой на источники указывал, что корабль, способный ходить по Северному морскому пути в сопровождении ледоколов, отправят служить на Северный флот. Там его планировали применять в районе Кольского полуострова, для судна уже сформировали экипаж.