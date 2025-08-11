Внезапно: Трамп заявил о поездке в Россию

В мире
Дата публикации: 11.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Внезапно: Трамп заявил о поездке в Россию
ФОТО: Global Look Press

Трамп заявил, что собирается в пятницу ехать в Россию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «в пятницу» поедет в Россию. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции, его слова передает Reuters.

«Я увижу [президента России Владимира] Путина, я однажды собираюсь поехать в Россию, в пятницу», — заявил глава Белого дома. В ближайшую пятницу, 15 августа, у него запланирована встреча с российским лидером на Аляске.

Трамп не раз оговаривался в отношении бесед с Путиным. В частности, 18 июня он заявил о «вчерашнем» разговоре с президентом России, в то время, как официально о нем сообщалось 14 июня.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на риелтора Ларри Дисброу сообщила, что саммит Путина с Трампом может пройти в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже. В частности, предприниматель объяснил, что с ним связалась Секретная служба США, обеспечивающая безопасность главы государства. Они поинтересовались возможностью арендовать на время квартиру с шестью комнатами.

