Под давлением западных стран Израиль объявил о ежедневных гуманитарных паузах в боевых действиях в Газе, увеличении пропускаемых в сектор объемов гуманитарной помощи от агентств ООН, а также инициировал десантирование продовольствия с самолетов. Гуманитарный кризис в секторе отзывается и в информационной войне: пока некоторые западные политики и СМИ обвиняют израильские власти в использовании голода как орудия войны, официальный Израиль заявляет, что голода в Газе нет и что эта тема является пропагандистской кампанией ХАМАС.

Вскоре после этих споров в Израиле получила широкую огласку публикация в издании The Spectator, где утверждается, что руководство британской BBC разослало своим сотрудникам меморандум под заголовком “Covering the Food Crisis in Gaza” («Как освещать продовольственный кризис в Газе»). Публикация пересказывает содержание этого документа, обвиняя британскую корпорацию в требовании к журналистам придерживаться строгой политики освещения ситуации в Газе. Так, например, по требованию руководства якобы следует писать, что распределение продуктов с помощью американо-израильского Гуманитарного фонда Газы (GHF) не работает. Копия документа, однако, не приводится.

Пунктов раздачи еды слишком мало, а желающих слишком много, раздача происходит в условиях полного хаоса и давки, и на местах регулярно случаются инциденты со стрельбой и гибнут люди. По словам представителей Красного Креста и «Врачей без границ», в их госпитали продолжают ежедневно поступать пациенты, раненные возле пунктов GHF. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) от 31 июля, число убитых палестинцев, которые пытались получить продукты в пунктах GHF, превысило 1300. Израильские власти первое время обвиняли в этой стрельбе ХАМАС, однако после публикаций в газете «Гаарец» ЦАХАЛ признал, что иногда ведет огонь для «разгона толпы». В середине июля израильская армия также признала, что в некоторых случаях огонь ведется и с кораблей. При этом раненые, поступающие после этих инцидентов в больницы, утверждают, что в них также стреляет охрана пунктов раздачи.

Сам фонд заявляет, что по состоянию на 4 августа населению Газы было выдано в общей сложности 106 000 000 порций гумпомощи. Однако, поскольку пункты раздачи работают только на юге и в центре сектора, многим жителям приходится идти до них несколько километров. При этом количество продуктов ограничено, пункты открыты не всегда, зачастую они закрываются спустя считанные минуты после открытия. В этом можно убедиться по подсчетам на сайте лондонского исследовательского проекта Forensic Architecture, где информация со страницы GHF в Facebook (там жителям Газы сообщают в том числе о работе пунктов) сопоставляется с информацией из других открытых источников.

В результате гуманитарная помощь достается лишь небольшой части жителей Газы. По этой причине, а также потому, что пункты GHF расположены в зоне, контролируемой ЦАХАЛ, и дороги туда пролегают через районы боевых действий, ООН отказалась сотрудничать с фондом. Цены на продукты являются надежной индикацией объемов допускаемой в Газу гуманитарной помощи — за их изменением можно следить на сайте, где ведется мониторинг от Cash Working Group. По сравнению с мартом цены на большинство продуктов за последнее время выросли в среднем в десять раз и до сих пор не упали.

По данным OCHA, за время войны в секторе было уничтожено 70% сельскохозяйственных угодий. Остальные 30% находятся на севере и в районе Хан-Юниса. Проблема заключается в том, что эти участки находятся в зонах боевых действий, поэтому сбор урожая сопряжен с риском для жизни.

