Зеленский заявил о планах трехсторонней встречи с Путиным и Трампом.
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе одного из последних выступлений анонсировал трехстороннюю встречу с главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Он указал, что предстоящая встреча двух лидеров на Аляске, участвовать в которой Зеленского не пригласили, важна прежде всего для «двустороннего трека», имея в виду отношения РФ и США.
"Но ничего про Украину без нас они не примут. Верю, что президент США это понимает", - отметил Зеленский.
Украинский лидер выразил уверенность, что закончить конфликт можно только в результате трехсторонней встречи.
"Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя, но я не знаю дату [ее проведения]", - подчеркнул президент Украины.
