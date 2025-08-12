Зеленский заявил о планах трехсторонней встречи с Путиным и Трампом.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе одного из последних выступлений анонсировал трехстороннюю встречу с главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Он указал, что предстоящая встреча двух лидеров на Аляске, участвовать в которой Зеленского не пригласили, важна прежде всего для «двустороннего трека», имея в виду отношения РФ и США.

"Но ничего про Украину без нас они не примут. Верю, что президент США это понимает", - отметил Зеленский.

Украинский лидер выразил уверенность, что закончить конфликт можно только в результате трехсторонней встречи.

"Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя, но я не знаю дату [ее проведения]", - подчеркнул президент Украины.