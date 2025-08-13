Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мамыкин заявил пропагандистскому порталу, что Латвия планирует напасть на Россию 9 1326

В мире
Дата публикации: 13.08.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Мамыкин заявил пропагандистскому порталу, что Латвия планирует напасть на Россию

Западные страны хотят захватить природные ресурсы России, убежден бежавший в РФ экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин. Своими мыслями на этот счет он поделился с порталом "Царьград", пишет Otkrito.lv.

"Европа не вынесла никаких исторических уроков. Она опять хочет идти военным походом на Россию. И здесь двух мнений быть не может", - заявил Андрей Мамыкин.

По мнению экс-депутата Европарламента от Латвии, не стоит верить в то, что наращивание производства вооружения - это лишь страховка. Он уверен, что "рано или поздно враги России перейдут к активным действиям". "Куда они пускать будут, по каким целям, эти снаряды? По Тихому океану, куда, откуда?" - задается он вопросом.

Он также добавил, что "коллективный Запад" ставит перед собой четкую цель и она никак не связана с обороной: "Цель одна - захват природных ресурсов России". "Я абсолютно уверен, что мы станем свидетелями военной провокации в Псковской области, в Смоленской области, в Витебской области Республики Беларусь. Аналогичной той, что была устроена ВСУ в Курской области. К этому надо готовиться России".

Особенно тревожным Мамыкин считает тот факт, что еще в 2022 году, через несколько месяцев после начала вторжения в Украину, в Латвии прошли учения с использованием HIMARS на дистанции в 100 километров к востоку от границы. А Псков, напомнил Мамыкин, всего в 60 километрах от Латвии. Для него сутуация очевидна: такие действия - часть долгосрочной подготовки к возможным ударам по России: "Абсолютно точно Европа готовится к войне с Россией. Тут не надо лелеять никаких надежд"

×
Читайте нас также:
#мнения #война #Россия-Евросоюз
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
6
7
1
1
0

Оставить комментарий

(9)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео