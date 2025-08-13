"Европа не вынесла никаких исторических уроков. Она опять хочет идти военным походом на Россию. И здесь двух мнений быть не может", - заявил Андрей Мамыкин.

По мнению экс-депутата Европарламента от Латвии, не стоит верить в то, что наращивание производства вооружения - это лишь страховка. Он уверен, что "рано или поздно враги России перейдут к активным действиям". "Куда они пускать будут, по каким целям, эти снаряды? По Тихому океану, куда, откуда?" - задается он вопросом.

Он также добавил, что "коллективный Запад" ставит перед собой четкую цель и она никак не связана с обороной: "Цель одна - захват природных ресурсов России". "Я абсолютно уверен, что мы станем свидетелями военной провокации в Псковской области, в Смоленской области, в Витебской области Республики Беларусь. Аналогичной той, что была устроена ВСУ в Курской области. К этому надо готовиться России".

Особенно тревожным Мамыкин считает тот факт, что еще в 2022 году, через несколько месяцев после начала вторжения в Украину, в Латвии прошли учения с использованием HIMARS на дистанции в 100 километров к востоку от границы. А Псков, напомнил Мамыкин, всего в 60 километрах от Латвии. Для него сутуация очевидна: такие действия - часть долгосрочной подготовки к возможным ударам по России: "Абсолютно точно Европа готовится к войне с Россией. Тут не надо лелеять никаких надежд"