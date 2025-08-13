Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У валдайской резиденции Путина обнаружили 12 систем ПВО 1 716

В мире
Дата публикации: 13.08.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: У валдайской резиденции Путина обнаружили 12 систем ПВО

Журналисты нашли на спутниковых снимках как минимум 12 систем ПВО вокруг резиденции президента России в Новгородской области.

У резиденции президента России Владимира Путина на Валдае в Новгородской области размещено не менее 12 систем противовоздушной обороны. Год назад их там было две. Об этом во вторник, 12 августа, сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Первый комплекс ПВО в нескольких километрах от резиденции Путина на Валдае нашли в январе 2023 года. Тогда СМИ опубликовали фотографию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". В июле 2024 года "Радио Свобода" обнаружило у резиденции вторую систему "Панцирь-С1".

Как отмечает "Радио Свобода", в то время как одну резиденцию Путина охраняет 12 систем ПВО, с 2022 года во всей Москве и Московской области были обнаружены около 60 систем ПВО. Такие установки есть и возле других резиденций Путина, в частности возле резиденции в Ново-Огарево в Московской области. О ней стало известно из сюжета на телеканале "Россия-1".

Дом для Кабаевой у резиденции Путина

В феврале 2023 года издание "Проект" сообщало со ссылкой на источники, что рядом с валдайской резиденцией Путина находится дом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Расследователи назвали ее матерью детей президента.

×
Читайте нас также:
#Путин #ПВО
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео