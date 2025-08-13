У резиденции президента России Владимира Путина на Валдае в Новгородской области размещено не менее 12 систем противовоздушной обороны. Год назад их там было две. Об этом во вторник, 12 августа, сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Первый комплекс ПВО в нескольких километрах от резиденции Путина на Валдае нашли в январе 2023 года. Тогда СМИ опубликовали фотографию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". В июле 2024 года "Радио Свобода" обнаружило у резиденции вторую систему "Панцирь-С1".

Как отмечает "Радио Свобода", в то время как одну резиденцию Путина охраняет 12 систем ПВО, с 2022 года во всей Москве и Московской области были обнаружены около 60 систем ПВО. Такие установки есть и возле других резиденций Путина, в частности возле резиденции в Ново-Огарево в Московской области. О ней стало известно из сюжета на телеканале "Россия-1".

Дом для Кабаевой у резиденции Путина

В феврале 2023 года издание "Проект" сообщало со ссылкой на источники, что рядом с валдайской резиденцией Путина находится дом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Расследователи назвали ее матерью детей президента.