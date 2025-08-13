В Эстонии требование снизить налоги на продукты подписали под 100 000 человек 1 450

Дата публикации: 13.08.2025
Изображение к статье: В Эстонии требование снизить налоги на продукты подписали под 100 000 человек

В Эстонии завершился сбор подписей под петицией о снижении ставки налога с оборота (НСО) на продукты питания с 24% до 10%. Она нашла горячий отклик у жителей, установив национальный рекорд.

Подписи собирали на платформе rahvaalgatus.ee, где инициативу понизить НСО поддержали 98 580 человек. Это национальный рекорд и крупнейшая народная инициатива в истории Эстонии. Столько не набрала даже петиция против введения драконовского автоналога, которую подписали 65 565 человек.

Удивляться не приходится. После того, как с 1 июля ставка НСО в Эстонии, в том числе на продукты, выросла с 22% до 24% (став одной из самых высоких в ЕС), цены на полках эстонских магазинов взмыли вверх. По данным Департамента статистики Эстонии, товары подорожали почти на четыре процента, что весьма больно ударило по кошельку жителей страны.

Как пояснила автор инициативы — фудблогер Яна Гузанова, главная цель петиции: направить парламенту тревожный сигнал о том, что высокая налоговая нагрузка на продукты усиливает социальное неравенство и увеличивает расходы на питание. Впрочем надежды на то, что власти пойдут в этом вопросе на попятную, немного, хотя идею снизить налог ранее поддержали EKRE, Центристская партия и перешедшие в оппозицию социал-демократы.

Причина та же, что и у нас — слишком мало средств в бюджете при необходимости существенно увеличить расходы на оборону. А посему можно быть уверенными, что правительство не согласится на снижение налога.

Но возмущенные эстонцы останавливаться не собираются. Если парламент не примет нужного решения, авторы петиции намерены продолжать борьбу, привлекая к ней местные власти, производителей и торговые сети.

Нам такой активности впору поучиться. Ведь в Латвии цены на ряд продуктов еше выше, а нашумевшая правительственная «корзина дешёвых продуктов» должного эффекта не дала. Летом цены почти не снизились, а некоторые даже подорожали: это хлеб, молочные продукты и даже фрукты (в разгар лета!), которые выросли в цене на 3%.

Впереди – ничего хорошего. Как дипломатично заявил сегодня директор Латвийской ассоциации продовольственных торговцев (LPTA) Норис Крузитис, в ближайшие месяцы в Латвии нет оснований прогнозировать снижение цен на продукты питания. Причина — скверные погодные условия что у нас, что в других страна, которые неблагоприятно повлияли на урожай. Так что расходы на еду будут расти, а нам пора обращаться с инициативой на Manabalss.lv.

#Эстония #цены
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
