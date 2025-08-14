После июльского удара по полигону ВСУ под Кропивницким погибли 12 иностранных добровольцев из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран, - сообщила американская газета The New York Times.

Неназванный американский новобранец из Флориды сообщил изданию, что взрыв был "самым громким, который он когда-либо слышал". По его словам, после взрыва он видел не менее 15 погибших солдат и более 100 раненых.

После изменения риторики Дональда Трампа и его критики Украины в ряды ВСУ начало присоединяться больше американских добровольцев. Сами солдаты из США признают, что не хотят просто сидеть и смотреть на ситуацию, а стремятся помочь украинской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Kyiv Independent.

25-летний ветеран армии США Уильям приехал в Украину, чтобы присоединиться к украинским военным в их борьбе против российской агрессии, всего через несколько дней после того, как в марте закончился его контракт с американскими военными.

Сначала артиллерист планировал приехать на войну летом, но поскольку новый президент США Дональд Трамп сделал кардинальный поворот в украинской политике, потребность в поездке в охваченную войной страну для него стала более актуальной.

Уильям говорит, что чувствует тягу к Украине еще со времен Евромайдана 2013 – 2014 годов в Киеве. Еще учеником средней школы в Теннесси, он был захвачен украинским восстанием против пророссийского, антизападного режима. Он был одним среди многих американцев, которые решили присоединиться к украинской армии во время полномасштабного вторжения. Особый всплеск в приобщении добровольцев из США начался после бурной беседы между Дональдом Трампом, его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

По словам одного военнослужащего, который участвует в вербовке добровольцев, одно из самых элитных украинских подразделений, которое принимает иностранцев в свои ряды, получило "огромное количество" заявок. Собеседник сообщил, что после встречи в Овальном кабинете поступило несколько тысяч заявок, причем значительное количество ребят "выражала возмущение и шок из-за того, что происходит с изменением американской политики".