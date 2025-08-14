Президент США Дональд Трамп 13 августа действительно заявил, что его страна будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины, и Евросоюз приветствует это намерение, подтвердила официальная представительница Еврокомиссии Арианна Подеста в четверг, 14 августа, на брифинге в Брюсселе. За подробностями она посоветовала журналистам обратиться в пресс-службу администрации главы Белого дома.

"Позиция Европы по этому вопросу чрезвычайно ясна: необходимы надежные и убедительные гарантии безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Глава Еврокомиссии для объяснения этой концепции много раз упоминала стратегию "стального дикобраза", которая призвана сделать Украину совершенно неудобоваримой для внешнего агрессора", - отметила Подеста.

Она также рассказала о проведенных накануне по видеосвязи переговорах между лидерами ЕС, НАТО и стран Европы, президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря, эти звонки позволили Европе, США и Североатлантическому альянсу укрепить общую позицию в отношении Украины.

Общая позиция онлайн-встречи по Украине: Первый шаг - прекращение огня

Помимо пункта о гарантиях безопасности для Украины, Подеста перечислила другие результаты виртуальной встречи в верхах, в которой участвовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Была выработана общая позиция, что первым шагом должно быть прекращение огня. Нынешняя линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Кроме того, результатом встречи стало то, что решение по вопросу территориальной целостности должно приниматься Украиной, - сказала она. - И, наконец, еще одним пунктом общего консенсуса стало давление на Россию".

Представительница Еврокомиссии сообщила, что следующий пакет санкций в отношении РФ может быть принят уже в сентябре. Параллельно Европейский Союз и его члены продолжают оказывать военную поддержку и наращивать военные инвестиции в Украине и Европе. "Мы будем и далее прилагать все усилия, чтобы Украина заняла сильную позицию на переговорах с Россией, если и когда они состоятся, и, конечно, имела возможность защищаться в долгосрочной перспективе. Наша поддержка Украины непоколебима", - заверила Арианна Подеста.