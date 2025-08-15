ЕС призывает Китай снять санкции с литовских банков

До этого ЕС включил китайские финансовые учреждения в 18-й пакет санкций против России, но у Пекина есть и другие претензии к Вильнюсу, связанные с поддержкой Тайваня.

Брюссель призвал Пекин отменить санкции, введённые против двух литовских банков в отместку за включение китайских предприятий и финансовых учреждений в 18-й пакет санкций ЕС, связанных с войной России в Украине.

В среду в Министерстве торговли Китая объявили, что страна ввела ответные санкции против UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, несмотря на то, что эти литовские банки не работают в Китае, что придаёт шагу Пекина в значительной степени символический характер.

Тем не менее, эти меры подчёркивают углубление разногласий между Брюсселем и Пекином по поводу поддержки Китаем России в её полномасштабного вторжения в соседнюю страну.

Официальный представитель Еврокомиссии Улоф Гилл выступил в защиту санкций, введённых блоком против китайских кредиторов.

Китай "должен уважать проблемы, которые мы выявили, – отметил Гилл. – Санкции являются центральным элементом наших усилий по минимизации эффективности российской военной машины".

По его словам, Комиссия не считает, что китайские контрмеры "имеют какое-либо обоснование или подкреплены фактами, и поэтому мы призываем Китай отменить их уже сейчас".

ЕС наращивает санкции против Москвы

В последний пакет санкций ЕС против России, принятый в июле и вступивший в силу 9 августа, попали два региональных банка из материкового Китая: Heihe Rural Commercial Bank (Сельский коммерческий банк Хэйхэ) и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank (Хэйлунцзянский сельский коммерческий банк Суйфэньхэ).

Блок обвинил их в предоставлении услуг по работе с криптоактивами, которые помогают Москве обходить ограничения.

Объясняя свои санкции в отношении литовских банков, китайское министерство заявило, что ограничения ЕС в отношении китайских фирм оказали "серьёзное негативное влияние на экономические и торговые отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС".

Банки и правительство Литвы заявили, что санкции не были ожидаемыми и, скорее всего, не будут иметь большого практического значения.

"По предварительной оценке, это решение не окажет существенного влияния ни на финансовую систему страны, ни на деятельность самих банков, поскольку бизнес-модели упомянутых банков ориентированы на местный рынок", – говорится в заявлении Банка Литвы, опубликованном в среду.

Марюс Арлаускас, глава администрации Urbo Bank, также заявил, что "поскольку у нас нет деловых партнёрств с китайскими физическими или юридическими лицами, санкции не окажут влияния на деятельность Urbo Bank и выполнение пруденциальных норм".

Почему Китай выбрал Литву в качестве объекта санкций?

Балтийская страна уже много лет вызывает гнев Китая.

Пекин выслал посла Литвы в 2021 году в ответ на то, что власти республики разрешили Тайваню открыть офис связи в Вильнюсе. Китай рассматривает Тайвань как отделившуюся провинцию и запрещает другим странам иметь официальные связи с Тайбэем.

Тайвань давно стремится к сближению с балтийскими странами, ссылаясь на пережитый ими опыт авторитарного правления в прошлом, а также на то, что они придерживаются принципов многопартийной демократии и либеральных ценностей.

В 2024 году Литва выслала китайских дипломатов после того, как китайское судно попало под подозрение в ходе расследования дела о повреждении двух подводных кабелей передачи данных. Один из них проходит по дну Балтийского моря между Литвой и Швецией.