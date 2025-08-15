Baltijas balss logotype
Мерц раскрыл ожидания от встречи Путина и Трампа

В мире
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Мерц раскрыл ожидания от встречи Путина и Трампа
ФОТО: Global Look Press

Мерц заявил, что ожидает серьезного отношения Путина к предложениям Трампа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает «серьезного отношения» президента России Владимира Путина к предложениям его американского коллеги Дональда Трампа в ходе предстоящей встречи на Аляске. С таким заявлением он выступил в соцсети Х.

«Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о диалоге и после встречи на Аляске начнет переговоры с Украиной без каких-либо условий», — отметил Мерц.

По мнению канцлера, конечной целью встречи должно стать проведение переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что в ходе этой встречи необходимо договориться о прекращении огня.

#путин
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    Мерц? А кто это?! Потомок фашистов, которых победили советский и американский народ.

