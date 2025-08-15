Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Лондоне пообещали разместить войска на Украине при одном условии 2 675

В мире
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
В Лондоне пообещали разместить войска на Украине при одном условии
ФОТО: Global Look Press

МО Великобритании: Лондон направит войска на Украину в случае прекращения огня.

Лондон направит войска на Украину в случае подписания соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) Великобритании Джон Хили, передает «Би-би-си».

«Мы готовы разместить британские войска на территории Украины, в том числе и для того, чтобы успокоить украинцев», — сказал он.

При этом чиновник отказался отвечать на вопрос о том, что произойдет, если находящиеся на Украине британские войска окажутся атакованы. Он объяснил, что не будет обсуждать гипотезы.

Ранее правительство Великобритании сделало заявление, в которым допустило прогресс в мирном урегулировании конфликта на Украине по итогам встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. На Даунинг-стрит подчеркнули, что встреча на Аляске представляет собой реальный шанс добиться прогресса.

Читайте нас также:
#великобритания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    15-го августа

    По-другому заговорили бритты после того как по ним шарахнули. До этого слов не понимали, только наглели. Теперь поняли, что Россия умеет уговаривать не только словами.

    13
    1
  • Е
    Ехидный
    15-го августа

    херои блин - мы поедем воевать за Украину ,если стрелять не будут !!!

    21
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 492
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 25
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 27
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 285
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 47
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 72
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 25
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 27
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 285

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео