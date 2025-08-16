Вторая Ялта? Большое предательство? Эксперты о том, что стоит за саммитом Трампа и Путина

Каким бы ни было содержание встречи лидеров США и России, в дальнейшем важнее всего будет, насколько твердо лидеры Европы и Украина будут отстаивать свои интересы, заявил агентству LETA бывший госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.

Гарисонс отметил, что сейчас ещё очень трудно оценить, о чём именно шла речь на встрече в Аляске, поскольку информации с обеих сторон крайне мало, однако уже начинают формироваться первые положительные и отрицательные выводы.

Говоря о положительных сторонах, Гарисонс указал, что на этот раз президент США Дональд Трамп и его администрация заняли несколько иную позицию, и слепого потакания России не произошло. В этом отношении стоит отметить работу, проделанную европейскими лидерами перед встречей, в ходе переговоров с Трампом.

Во-вторых, несмотря на то, что Путина встречали с красной дорожкой, дипломатически всё же многое отсутствовало, и создавалось впечатление, что США демонстративно предпринимали определённые действия — например, пролет бомбардировщика над военной базой, где проходила встреча. Таким образом США демонстрировали своё превосходство.

Говоря о негативных сторонах, Гарисонс указал на заявление Путина о том, что Европе и Украине не следует мешать заключению договорённостей. Он отметил, что ещё до встречи российская пропаганда распространяла информацию о том, что якобы уже велись переговоры о возможных уступках со стороны Украины.

Во-вторых, негативным является сам факт того, что военный преступник Путин был принят президентом США, поскольку для Путина такая встреча означает легитимацию и дипломатическую победу.

"Несмотря на то, какие решения были приняты в ходе этой встречи, в дальнейшем важнее всего будет, насколько твердо лидеры Европы и Украина будут отстаивать свои интересы. Европа либо заявит о себе как о самостоятельном игроке, обозначив свои требования и цели, либо просто подчинится договорённостям, достигнутым США и Россией. Следует помнить, что война в Украине — это война в Европе. Исход этой войны повлияет на ситуацию в самой Европе, в том числе в Латвии", — подчеркнул Гарисонс.

В свою очередь, бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс сделал вывод, что эта встреча стала для Путина победой в информационном поле. Путин сумел повлиять на Трампа лестью — например, обычно не говорящий по-английски Путин на английском пригласил на следующую встречу в Москву и похвалил Трампа.

"Позитив этой встречи в том, что, судя по всему, никаких конкретных решений принято не было. Это лучшее, что могло быть, ведь некоторые уже предсказывали вторую Ялту", — отметил Пабрикс.

Говоря о возможных дальнейших сценариях, Пабрикс предположил, что Трамп продолжит оказывать давление на Украину, что может привести к прекращению боевых действий. В то же время очевидно, что Трампа не интересует долгосрочный мир на условиях, приемлемых для Украины.

"Резюмируя, можно сказать, что большое предательство до конца не состоялось, хотя уже сам факт такой встречи и награды диктатору — это предательство. Россия получила от этой встречи открытые двери к международному сотрудничеству и хороший пиар-результат", — подчеркнул Пабрикс.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Анкоридже, штат Аляска, США, состоялся саммит Трампа и Путина. На совместной пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что встреча была "очень продуктивной" и он с Путиным был единодушен "по многим вопросам", однако содержание переговоров в деталях раскрыто не было.

Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что теперь всё зависит от Зеленского — ему нужно воспользоваться этой встречей и заключить соглашение о завершении войны.

"Мы почти достигли соглашения. Теперь (…) Украине нужно согласиться. Может быть, они скажут 'нет', — сказал Трамп, посоветовав Зеленскому "заключить сделку". - Заключите сделку. Россия — очень большая страна, а Украина — нет", — добавил Трамп.

Президент США также сообщил, что стороны начнут подготовку встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.