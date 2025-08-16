Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вторая Ялта? Большое предательство? Эксперты о том, что стоит за саммитом Трампа и Путина 11 1770

В мире
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
Вторая Ялта? Большое предательство? Эксперты о том, что стоит за саммитом Трампа и Путина
ФОТО: пресс-фото

Каким бы ни было содержание встречи лидеров США и России, в дальнейшем важнее всего будет, насколько твердо лидеры Европы и Украина будут отстаивать свои интересы, заявил агентству LETA бывший госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.

Гарисонс отметил, что сейчас ещё очень трудно оценить, о чём именно шла речь на встрече в Аляске, поскольку информации с обеих сторон крайне мало, однако уже начинают формироваться первые положительные и отрицательные выводы.

Говоря о положительных сторонах, Гарисонс указал, что на этот раз президент США Дональд Трамп и его администрация заняли несколько иную позицию, и слепого потакания России не произошло. В этом отношении стоит отметить работу, проделанную европейскими лидерами перед встречей, в ходе переговоров с Трампом.

Во-вторых, несмотря на то, что Путина встречали с красной дорожкой, дипломатически всё же многое отсутствовало, и создавалось впечатление, что США демонстративно предпринимали определённые действия — например, пролет бомбардировщика над военной базой, где проходила встреча. Таким образом США демонстрировали своё превосходство.

Говоря о негативных сторонах, Гарисонс указал на заявление Путина о том, что Европе и Украине не следует мешать заключению договорённостей. Он отметил, что ещё до встречи российская пропаганда распространяла информацию о том, что якобы уже велись переговоры о возможных уступках со стороны Украины.

Во-вторых, негативным является сам факт того, что военный преступник Путин был принят президентом США, поскольку для Путина такая встреча означает легитимацию и дипломатическую победу.

"Несмотря на то, какие решения были приняты в ходе этой встречи, в дальнейшем важнее всего будет, насколько твердо лидеры Европы и Украина будут отстаивать свои интересы. Европа либо заявит о себе как о самостоятельном игроке, обозначив свои требования и цели, либо просто подчинится договорённостям, достигнутым США и Россией. Следует помнить, что война в Украине — это война в Европе. Исход этой войны повлияет на ситуацию в самой Европе, в том числе в Латвии", — подчеркнул Гарисонс.

В свою очередь, бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс сделал вывод, что эта встреча стала для Путина победой в информационном поле. Путин сумел повлиять на Трампа лестью — например, обычно не говорящий по-английски Путин на английском пригласил на следующую встречу в Москву и похвалил Трампа.

"Позитив этой встречи в том, что, судя по всему, никаких конкретных решений принято не было. Это лучшее, что могло быть, ведь некоторые уже предсказывали вторую Ялту", — отметил Пабрикс.

Говоря о возможных дальнейших сценариях, Пабрикс предположил, что Трамп продолжит оказывать давление на Украину, что может привести к прекращению боевых действий. В то же время очевидно, что Трампа не интересует долгосрочный мир на условиях, приемлемых для Украины.

"Резюмируя, можно сказать, что большое предательство до конца не состоялось, хотя уже сам факт такой встречи и награды диктатору — это предательство. Россия получила от этой встречи открытые двери к международному сотрудничеству и хороший пиар-результат", — подчеркнул Пабрикс.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Анкоридже, штат Аляска, США, состоялся саммит Трампа и Путина. На совместной пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что встреча была "очень продуктивной" и он с Путиным был единодушен "по многим вопросам", однако содержание переговоров в деталях раскрыто не было.

Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что теперь всё зависит от Зеленского — ему нужно воспользоваться этой встречей и заключить соглашение о завершении войны.

"Мы почти достигли соглашения. Теперь (…) Украине нужно согласиться. Может быть, они скажут 'нет', — сказал Трамп, посоветовав Зеленскому "заключить сделку". - Заключите сделку. Россия — очень большая страна, а Украина — нет", — добавил Трамп.

Президент США также сообщил, что стороны начнут подготовку встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.

Читайте нас также:
#путин #война рф и украины #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
19
2
5
1
0
7

Оставить комментарий

(11)
  • З
    Злой
    17-го августа

    Смешно читать карликов.

    8
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го августа

    Это очень хороший признак, когда крышка котла захлопывается громче крышки гроба.

    16
    2
  • lo gos
    lo gos
    16-го августа

    эсперды от страха обосрались

    100
    3
  • А
    Алекс
    lo gos
    16-го августа

    А ты практолог?

    3
    68
  • lo gos
    lo gos
    lo gos
    16-го августа

    а ты походу местный пидор, мне отвечать в падлу твоё питерское сообщение

    31
    4
  • NB
    Nose Bose
    16-го августа

    Ялта? Значит зеля в роли адольфушки :)

    71
    3
  • А
    Алекс
    Nose Bose
    16-го августа

    В роли адольфа-кремлёвский дедушка

    4
    60
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    "...вторая Ялта...". Браво Побрякушка! И до трёх считать не умеет, да ещё и современную Украину к Гитлеровской фашистской Германии приравнял. БРАВО!!!

    58
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го августа

    Латышские эксперты так сильно возмущаются... Они забыли исторический урок: не в первый и не в последний раз "великие союзники" подотрутся независимой Латвией, если им это будет выгодно. Похоже, так происходит и на этот раз.

    94
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    16-го августа

    Будь Пабрикс на месте Трампа показал бы кузькину мать!😁

    50
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Тото Кутунио
    16-го августа

    Не успел бы - обделался от натуги перед встречей.

    56
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 492
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 26
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 28
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 289
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 48
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 73
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 26
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 28
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 289

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео