Президент Узбекистана объявил о соглашении с ЕС и похвалил Алиева 1 430

В мире
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Президент Узбекистана объявил о соглашении с ЕС и похвалил Алиева
ФОТО: Global Look Press

Президент Узбекистана анонсировал подписание соглашения с ЕС и похвалил президента Азербайджана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев похвалил президента Азербайджана Ильхама Алиева за его политику и объявил о подписании соглашения с Европейским союзом (ЕС) о расширенном партнерстве и сотрудничестве в ближайшее время. Об этом он заявил во время встречи «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития».

«Было принято историческое решение об установлении стратегического партнерства между нашим регионом и странами Евросоюза. В ближайшие месяцы мы намерены подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом», — заявил президент Узбекистана.

Мирзиеев в ходе речи также назвал отношения между Ташкентом и Баку союзническими, а также отметил особую роль Азербайджана в регионе. По его словам, Азербайджан выступает в качестве стратегического моста между Средней Азией и ЕС. «Мы высоко ценим готовность уважаемого Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов», — подытожил глава республики.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что любая критика по поводу проекта транспортных коммуникаций через Зангезурский коридор, который прозвали «мостом Трампа» будет крайне затруднительной. В Баку объявили, что этим действием они вместе с Ереваном сделали решающий шаг в направлении мира.

#азербайджан #узбекистан
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    18-го августа

    Путин возрождает СССР.😂😂😂

    0
    2

