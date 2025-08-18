Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внезапно: Трамп разразился гневом из-за России 1 704

В мире
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Внезапно: Трамп разразился гневом из-за России
ФОТО: Global Look Press

Трамп вновь разозлился на заявления СМИ и демократов о встрече с Путиным.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что фейковые средства массовой информации (СМИ) и радикальные демократы обвинили бы его в провале, даже если бы «Россия сдалась». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я убежден, что, если бы Россия подняла руки и сказала: "Мы сдаемся, мы капитулируем, мы заканчиваем с Украиной и отдаем Москву и Санкт-Петербург США, самой почитаемой, уважаемой и мощной стране за всю историю, а также все вокруг них на тысячу миль", фейковые СМИ и их партнеры-демократы заявили бы, что это был плохой и унизительный день для Дональда Трампа», — разозлился глава государства.

По словам Трампа, подобные комментарии и заявления подтверждают то, что определенные американские СМИ действительно распространяют фейковые новости, а радикальные левые демократы — «крайне неуспешны в своей карьере».

Ранее Трамп назвал недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске успешными и обвинил средства массовой информации в искажении фактов. Он подчеркнул, что, как только речь заходит о нем, СМИ никогда не бывают честны с аудиторией.

Читайте нас также:
#дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    18-го августа

    Он абсолютно прав, эти СМИ только и существуют для того, чтобы поддерживать необходимую температуру кипения говн.

    21
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 28
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 30
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 293
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 48
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 73
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 28
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 30
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 293

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео